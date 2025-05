Sute de ieșeni au primit ordine de restricție pentru violență în familie!

* în acest an, la nivelul IPJ Iași au fost înregistrate 824 de dosare penale privind fapte de violență în familie * pentru protecția victimelor, polițiștii au emis 260 de ordine de protecție provizorii, fiind montate 32 de brățări electronice

De ziua Familiei, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, a organizat campania de conștientizare „Familia – mediu fără violență”.

Activitatea este realizată cu implicarea Centrului de servicii integrate pentru victimele violenței în familie și a Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Prooroc Zaharia”.

Doar în primele 4 luni ale anului, 260 de persoane au primit ordin de restricție după ce au comis agresiuni în cadrul familiei.

La 60 de ani, o ieșeancă din Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Prooroc Zaharia” povestește cum și-a văzut moartea cu ochii. După două căsnicii eșuate, a crezut ca cel de-al treilea soț îi va fi sprijinul de care are nevoie. La doar câteva săptămâni după ce s-au mutat împreună a început, însă, calvarul. „A început la două săptămâni după ce m-am mutat definitiv acolo. L-am enervat pentru că i-am spus că m-a sechestrat în casă și atunci a venit către mine, urcând la etaj și a început să dea în mine, m-a prins de umăr, m-a lovit de pereți, mi-a sucit mâinile. Avea o violență dură și o figură... atunci i-am spus diavolicească, chiar așa arăta. Cred că a durat în jur de 40 de minute bătaia, pentru că am reușit să fug pe un geam dezechilibrându-l pe el, am sărit gardul, am ajuns la niște vecini și de acolo a fost chemată salvarea. Am căzut la poartă la ei. Mi-am găsit chirie și în ziua când m-am întors și am zis că vreau să plec, el a premeditat totul, m-a sechestrat în casă, nu aveam acces la medicamente, a spus că de acolo voi pleca doar într-un singur mod, cred că se subînțelege la ce s-a gândit”, povestește victima.

Rănile i-au fost atât de grave încât a intrat în spital. A avut, timp de o lună, și un ordin de protecție, însă acesta nu a fost prelungit, iar femeia stă cu frică și acum.

Cele mai multe femei, însă, nu au curajul inițial de a cere ajutorul. „Motivele sunt multe pentru care nu cer ajutor: din frică, din rușine, din dependența financiară față de agresor. E foarte ușor de judecat de ce nu pleacă de acolo. Direcția de Asistență Socială deține un centru rezidențial de urgență, deschis 24 de ore. Centrul oferă servicii de găzduire, consiliere socială, psihologică, juridică, le ajutăm să-și găsească un loc de muncă”, spune Andra Curalariu, șef centru Direcția de Asistență Sociala.

Tocmai pentru a le încuraja pe victimele violenței domestice în familie să ceară ajutorul se fac astfel de campanii.

Doar anul trecut au fost deschise în județul Iași aproximativ 2.800 de dosare penale pentru violență în familie. „În primele 4 luni ale anului 2025, la nivelul IPJ Iași au fost înregistrate 824 de dosare penale privind fapte de violență în familie. Pentru protecția victimelor, polițiștii au emis 260 de ordine de protecție provizorii, fiind montate 32 de brățări electronice”, spune Ioana Bîlea, purtător de cuvânt IPJ Iași.

De cele mai multe ori femeile ajung să își retragă plângerile de frica agresorilor și reintră în mediul din care abia au scăpat cu viață. Maria STANCU