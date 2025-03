Tablouri de zeci de mii de euro, în Expoziţia ,,Leondar”

Pictorul Vasile Leondar s-a întors acasă, în orașul în care și-a petrecut adolescența și o parte a tinereții, venind „tot de acasă”, cum zice el, din Belgia, acolo unde s-a stabilit după 1990. A venit la început de primăvară cu o mare ,,sete” de a lucra și de a oferi ieșenilor, între care are mulți prieteni, o nouă expoziție.

Leondar este mereu surprinzător, opera sa fiind zămislită și din pasiunea pentru filosofie, fizică cuantică, mecanică, electronică. După ce a expus de-a lungul timpului în Franța, SUA, Canada, Olanda și Germania, propune spre vizionare acum, la Muzeul Unirii din Iași, 20 de picturi de dimensiuni mari realizate în ultimele două săptămâni, în atelierul său din Iași, și două aduse dintr-o colecție personală din Viena. În catalogul oferit publicului, două dintre lucrări sunt evaluate de autor la prețul de 80.000 de euro fiecare, iar celelalte între 12.000 și 18.000 de euro. „În toată lumea arta este prețuită și are un anumit nivel valoric. Și așa trebuie să fie și în România. Dacă automobilele, bijuteriile, produsele de vestimentație unicat au un preț în vest, același trebuie să fie și aici… Un artist trăiește cea mai mare bucurie când simte că publicul admiră și înțelege lucrarea sau chiar dacă nu o înțelege, îi place să o privească. Sunt lucrări făcute relativ repede, dar calitatea nu depinde de timpul de creație, ci de starea autorului, de forța lui de expresie în acel moment. Artistul este ca un Vulcan, care acumulează energii extraordinare și apoi, la un moment dat, erupe. În spate am peste jumătate de secol de experiență și de efort. Un volum foarte, foarte mare de muncă. Am bucuria să fac naveta între acasă și… acasă, între Occident și țara în care am trăit și am crescut. Aici, mă simt mai ca acasă decât în Belgia. Și pot să mă manifest. Aceste picturi sunt imaginate acolo, pe malul mării, între Canalul Mânecii și Marea Nordului, când mă plimb și fac recuperare, jogging. Iar aici, la Iași, vin și găsesc starea în care pot să mă desfășor să mai exprim prin mijloacele specifice artei”, ne-a mărturisit autorul.

La vernisaj, în fața unui public numeros, Vasile Leondar a fost însoțit de pictorul Constantin Tofan, vicepreședinte al UAP Iași, și de criticul de artă Petru Bejan, doi cunoscători ai creației expozantului. „Este un artist versatil, cu disponibilități nebănuite; poate picta în manieră figurativă, poate trece lesne în registrul abstract, poate sculpta, modela și improviza. Crede că nimic nu se întâmplă fără o justificare anume, că hazardul sau întâmplarea sunt decisive în economia creației, că lumea are o ordine lăuntrică, pe care doar mințile ascuțite și artiștii cu har o pot întrezări. Atent la tendințele artei contemporane, Vasile Leondar împărtășește fără rezerve ideologia picturii abstracționiste, îndeosebi a celei americane. Are un simț al culorilor cu totul special, favorabil expresivității lucrărilor. Cromatica este densă și contrastantă, pensulația amplă, tușele vibrante; alternează tonurile viguroase de albastru, negru și roșu, cu cele delicate, de galben și gri. Suprafața tablourilor se aseamănă unui câmp de luptă degajat de beligeranți, din care sunt evidente urmele confruntării istovitoare tocmai încheiate. Accentele nevrotice, tensiunile psihice, stridențele emotive se citesc în textura fiecărei pânze”, a subliniat prof. univ. Petru Bejan, în expunerea sa.

„Pictura lui Leondar pare un joc, dar este un joc foarte bine stăpânit, pus la punct, de ani de zile. Pânzele sunt mari și este foarte greu de stăpânit suprafeţe cu astfel de dimensiuni. În unele lucrări, pornește de la peisaj, poate doar vag vizibil. Îmi aduce aminte de arta modernă, de un prieten care s-a dus, Adrian Chira de la Târgu Mureș, care lucra tot în acest spirit, dar fiecare cu personalitatea sa și fiecare cu modul lui de a trata aceste mari pânze. Oricum, este de admirat ceea ce face, de înțeles, priviți fiecare lucrare în parte și gândiți-vă că sunteți artist și atunci veți simți cu totul altfel mesajul pe care îl transmite. La fiecare apariție Vasile Leondar manifestă profesionalism și o forță de creație extraordinară.” - a subliniat pictorul Constantin Tofan.

Expoziția intitulată „Leondar” este deschisă la Muzeul Unirii, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică, între orele 10 și 17.

Vasile ARHIRE