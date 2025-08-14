Tăieri de 205 milioane lei din bugetul autostrăzii Bacău – Pașcani

* „Iașul riscă să rămână izolat încă cinci-șase ani dacă Autostrada Moldovei se blochează”, susțin experții în politici regionale * dacă banii nu vin la timp, lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani ar putea fi puse „pe pauză” * oficial, A7 între Bacău și Pașcani ar trebui finalizată până la sfârșitul lui 2025 * în scenariul pesimist al lipsei de finanțare, finalizarea ar putea fi împinsă către 2030

Lovitură dură pentru cea mai importantă investiție rutieră a Moldovei: bugetul alocat pentru tronsonul Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7 scade cu peste 28%, de la 716 milioane lei la 511 milioane lei. Reducerea vine în condițiile în care, la finalul lunii iulie, peste 97% din bugetul inițial fusese deja consumat, iar constructorii au efectuat lucrări pentru care statul nu a achitat încă facturile.

Asociația Pro Infrastructură (API), unul dintre cele mai active ONG-uri care urmărește activitatea din domeniu, avertizează că banii pentru autostrăzi se vor termina luna viitoare, dacă Ministerul Transporturilor nu primește încă 4–5 miliarde lei la rectificarea bugetară.

Există facturi emise în valoare de 1,1 miliarde lei (cea mai veche din 1 august) și altele de încă 1,4 miliarde lei care urmează să fie trimise pentru lucrări deja executate. În total, peste 2,5 miliarde lei sunt în așteptare.

UMB, grupul condus de Dorinel Umbrărescu, este responsabil pentru toate cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani. Potrivit API, compania a avansat rapid lucrările, însă există o diferență medie de 21% între progresul fizic și cel financiar, ceea ce înseamnă că a construit mult mai mult decât a fost plătită.

Statul a achitat recent aproximativ 300 milioane lei către UMB, dar rămân facturi emise în valoare de 1,1 miliarde lei (cea mai veche din 1 august) și altele de încă 1,4 miliarde lei care urmează să fie trimise pentru lucrări deja executate. În total, peste 2,5 miliarde lei sunt în așteptare.

În ultimele zile, fotografii și filmări apărute pe internet au arătat că, deși unele porțiuni din loturile Focșani – Bacău arată aproape finalizate, multe șantiere sunt pustii. Lipsesc utilajele și muncitorii, exact în perioada anului în care, de obicei, lucrările se desfășoară în ritm maxim.

„Aveam speranța că poate nu e real ce se aude, dar se pare că e real”, a declarat un pasionat de infrastructură după ce a vizitat șantierele.

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cinci dintre cele șase loturi de pe ruta Focșani – Pașcani vor fi finanțate integral din granturi PNRR: Focșani – Domnești Târg (Lot 1), Domnești Târg – Răcăciuni (Lot 2), Răcăciuni – Bacău (Lot 3), Bacău – Trifești (Lot 1 Bacău – Pașcani), Trifești – Gherăești (Lot 2 Bacău – Pașcani).

Singurul tronson rămas pe componenta de împrumut este Mircești – Pașcani (Lot 3), cel care ar urma să facă legătura directă cu Iașul.

Autostrada A7 (Autostrada Moldovei) este cel mai mare proiect rutier din România, cu peste 320 km între Ploiești și Pașcani. Secțiunea Bacău – Pașcani (77,39 km) este esențială pentru conectarea Iașului la rețeaua națională de autostrăzi și pentru accesul mai rapid către București și vestul Europei.

Dacă banii nu vin la timp, lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani ar putea fi puse „pe pauză”. Pentru Iași, asta ar însemna o nouă amânare a legăturii rapide cu sudul țării, după zeci de ani de promisiuni.

Economiștii locali atrag atenția că fără această conexiune, investițiile străine și dezvoltarea economică a zonei vor fi serios afectate.

„Iașul riscă să rămână izolat încă cinci-șase ani dacă Autostrada Moldovei se blochează. Consecințele nu vor fi doar economice, ci și sociale, pentru că tinerii vor continua să plece din regiune în lipsa infrastructurii”, ne-a declarat un expert în politici regionale.

Oficial, A7 între Bacău și Pașcani ar trebui finalizată până la sfârșitul lui 2025. În scenariul pesimist al lipsei de finanțare, finalizarea ar putea fi împinsă spre 2027 sau chiar mai târziu. Daniel BACIU