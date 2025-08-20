Târgul EXCELSIOR de la Palas îi întâmpină pe elevi cu tot ce au nevoie pentru noul an școlar: rechizite, produse de papetărie, manuale, dar și alte surprize

Atriumul Palas devine o „librărie uriașă”, cu tot ce au nevoie elevii pentru noul an școlar, odată cu cea de-a douăsprezecea ediție a Târgului EXCELSIOR. Oferta educațională include rechizite, cărți școlare și de literatură, enciclopedii, dicționare, jocuri creative − toate la prețuri promoționale −, dar și surprize atractive menite să transforme pregătirile de școală într-o experiență plăcută și relaxantă pentru toată familia.

Începând de astăzi, 20 august 2025, și până pe 14 septembrie, educatori sau profesori, părinți, bunici, dar mai ales școlari sunt invitați, în Atriumul Palas, să descopere oferta celei de-a douăsprezecea ediții a Târgului EXCELSIOR.

Organizatorii au pregătit o gamă variată de cărți și materiale educaționale: de la manuale și literatură școlară la enciclopedii, dicționare, articole de papetărie, până la ghiozdane, penare, caiete, agende, instrumente de scris și jocuri creative. Căutarea celor necesare pentru școală va fi și mai distractivă, pentru că vizitatorii vor beneficia de promoții speciale, oferte personalizate și surprize atractive.

„Curiozitatea deschide drumul către cunoaștere” este tema ediției din acest an, iar mesajul evenimentului subliniază importanța educației și a culturii, încurajând un proces de învățare continuă, care să pregătească tinerii pentru provocările viitorului. Târgul promovează aceste valori prin diversitate, noutate și adaptarea ofertei la cerințele educației pentru viitor.

Evenimentul este organizat anual de Librăriile SEDCOM LIBRIS.

