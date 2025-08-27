Târgul Toamnei la Iași: două zile de festival al gusturilor locale, cu fructe, vinuri și delicii tradiționale

* la începutul toamnei, urbea celor șapte coline va găzdui „Târg la Iași – fructe, vinuri, sucuri, dulcețuri”, un eveniment organizat de Direcția pentru Agricultură Județeană, Rural Development și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație * vizitatorii sunt invitați să descopere și să susțină producătorii locali, într-un adevărat festin al toamnei moldovenești

Toamna nu înseamnă doar frunze ruginii și aer rece, ci și belșugul pământului, momentul în care gospodinele își pregătesc cămările, iar producătorii locali își arată roadele muncii de peste an. La Iași, acest ritual se transformă într-o sărbătoare: „Târg la Iași – fructe, vinuri, sucuri, dulcețuri”, organizat pe 5 și 6 septembrie, în curtea interioară a Direcției pentru Agricultură Județeană.

Un eveniment care aduce laolaltă tradiția și gustul autentic

Evenimentul promite să fie mai mult decât un târg obișnuit. Organizatorii vor să creeze o atmosferă de sărbătoare, unde vizitatorii pot descoperi produse locale de calitate, cultivate și pregătite cu grijă. De la mere, prune și struguri proaspeți, la vinuri din podgoriile Moldovei, sucuri naturale fără aditivi și dulcețuri fierte încet, ca pe vremea bunicii, totul respiră autenticitate și pasiune.

Un accent deosebit este pus pe producătorii locali și pe agricultura ecologică, care câștigă tot mai mult teren în rândul consumatorilor preocupați de sănătate și sustenabilitate.

Târgul va oferi vizitatorilor șansa de a descoperi și degusta fructe proaspete de sezon, culese din livezi din județul Iași și împrejurimi; vinuri locale și artizanale, rezultate din cercetare și tradiție viticolă, cu aromele specifice zonei; sucuri presate la rece, ideale pentru cei care caută o alternativă naturală la băuturile industriale; dulcețuri și gemuri tradiționale, pregătite din fructe alese și fără conservanți, perfecte pentru a aduce gustul copilăriei pe masa oricărei familii. Astfel, „Târg la Iași” nu este doar o oportunitate de cumpărături, ci o experiență culinară și culturală.

Un sprijin real pentru producătorii locali

Într-un context în care supermarketurile domină piața, evenimentele de acest tip oferă o gură de oxigen micilor fermieri și viticultori. Participarea la târg înseamnă nu doar vânzări directe, ci și vizibilitate, încredere și apropiere de consumator.

Organizatorii promit un decor specific sezonului, cu standuri amenajate rustic și un cadru prietenos, deschis tuturor, de la familii cu copii până la iubitori de gastronomie sau colecționari de vinuri.

„Ne dorim ca fiecare vizitator să plece acasă nu doar cu produse, ci și cu o experiență. Să simtă că toamna are alt gust atunci când e trăită prin ceea ce ne oferă pământul nostru”, transmit reprezentanții Direcției pentru Agricultură Iași.

„Târg la Iași” este gândit ca un eveniment pentru toți: gospodine care vor să-și pregătească cămara pentru iarnă, tineri interesați de produse sănătoase, familii care vor să petreacă timp de calitate și să le arate copiilor cum arată roadele toamnei. Intrarea este liberă, iar vizitatorii vor avea ocazia nu doar să cumpere, ci și să deguste, să discute cu producătorii și să afle poveștile din spatele fiecărui produs.

În primele zile de septembrie, Iașul devine capitala gusturilor de toamnă. Fructe, vinuri, sucuri și dulcețuri – toate aduse de oameni care trăiesc din pământul Moldovei și care cred în valoarea produsului local. „Târg la Iași” este mai mult decât un eveniment, este o declarație de identitate și un apel la a susține agricultura românească.

Dan DIMA