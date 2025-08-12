Tăvălugul concedierilor lovește administrația. 40 000 de posturi sunt aruncate în aer

* România intră într-o reformă administrativă fără precedent * 40 000 de posturi din administrația locală vor dispărea, iar impactul financiar anual estimat depășește 2,2 miliarde de lei * în Iași, unde structurile funcționează deja la capacitate maximă, lovitura va fi directă și dură * ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, avertizează că statul nu mai poate susține actuala schemă birocratică

Un val de restructurări fără precedent se pregătește să lovească administrațiile locale din întreaga țară. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că reforma care bate la ușă va însemna reducerea a 40 000 de posturi, cu o economie anuală de aproximativ 2,2 miliarde de lei. Oficialul a transmis că aceste măsuri nu mai pot fi amânate: bugetul național nu mai poate acoperi costurile actualei structuri administrative.

În termeni simpli, acolo unde organigramele sunt pline și fiecare post este ocupat – cum este cazul multor instituții din Iași – reorganizarea va aduce plecări masive din sistem. În schimb, localitățile unde există deja posturi neocupate vor resimți mai puțin șocul.

La Iași, ecoul acestor decizii se simte deja în birourile instituțiilor publice. Funcționarii discută cu neliniște despre viitor, iar primăriile se pregătesc să revadă din temelii structura de personal. Într-un oraș unde ritmul de lucru este deja intens, eliminarea unor posturi riscă să îngreuneze serviciile oferite cetățenilor.

Reforma vine într-un moment în care presiunea pe administrația locală ieșeană este uriașă: proiecte europene în derulare, cereri crescânde din partea cetățenilor și provocări legate de infrastructură și dezvoltare urbană. Reducerea personalului ar putea însemna întârzieri, supraîncărcarea angajaților rămași și, inevitabil, tensiuni suplimentare în relația cu publicul.

Dincolo de cifre, mesajul este clar: statul taie în carne vie. Iar pentru Iași, care a investit ani în consolidarea unei echipe administrative stabile, urmează o etapă în care supraviețuirea înseamnă adaptare rapidă și decizii dure.

Dan DIMA