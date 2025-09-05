Teatrul Luceafărul cucerește din nou Scandinavia. Artiștii din Iași duc „Stația clovnilor” la Copenhaga

* după ce au strâns aplauze pe scene din Marea Britanie, Scoția și Irlanda, actorii Teatrului „Luceafărul” din Iași revin în Danemarca * creația nonverbală „Stația clovnilor” va fi prezentată, în premieră pentru capitala Copenhaga, în cadrul unui turneu susținut de Ambasada României și partenerii culturali danezi





Artiștii ieșeni sparg din nou granițele culturale și duc teatrul din inima Moldovei în nordul Europei. După succesul răsunător de anul trecut, când publicul danez a descoperit spectacolul „Stația clovnilor”, producția se întoarce acum, dar pe o scenă mai puternică: Teatrul Taastrup din Copenhaga. Două reprezentații – programate pe 6 și 7 septembrie – vor aduce în fața spectatorilor nordici un univers scenic plin de emoție, imaginație și sensibilitate.

Piesa nonverbală semnată de regizoarea Ana Crăciun Lambru, cu decorul Elenei Iorga și costumele Alexandrei Budianu, îi poartă pe spectatori printr-un traseu al emoțiilor pure: de la ludic la nostalgie, de la zâmbet la melancolie. Distribuția reunește o echipă solidă de actori ai Luceafărului: Ionela Arvinte, Ioana Corban, Cătălin Cucu, Cristian Gheorghiu, Alex Iurașcu, Carmen Mihalache, Paul Sobolevschi și Beatrice Volbea.

„Teatrul nostru își asumă rolul de ambasador cultural al României. Faptul că ajungem acum la Copenhaga arată că profesionalismul echipei și calitatea creațiilor artistice deschid porți spre noi spații culturale. La miile de spectatori care ne-au urmărit până acum, se vor adăuga câteva sute în plus”, afirmă Oltița Cîntec, teatrolog și manager interimar al Teatrului Luceafărul Iași.

„Stația clovnilor” a devenit deja un brand artistic internațional: a strâns aplauze în Marea Britanie, Scoția – inclusiv la prestigiosul Edinburgh Festival Fringe –, Irlanda, Danemarca și Suedia. Revenirea la Copenhaga confirmă statutul teatrului ieșean drept una dintre cele mai vizibile instituții culturale românești pe plan european.

Între timp, la Iași, echipa pregătește febril ediția a 18-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, programată între 2 și 8 octombrie, sub semnul temei „putere și vulnerabilitate”. Festivalul va avea și două spectacole-prolog, pe 20 și 27 septembrie, marcând astfel un „majorat” cultural ce promite să transforme din nou Iașul într-un centru european al artei teatrale.

Maura ANGHEL