Teatrul „Luceafărul" din Iași își deschide stagiunea cu forță: workshop american, spectacole sold-out și un festival de anvergură

* noua stagiune a Teatrului „Luceafărul” din Iași începe spectaculos: actori instruiți după metoda Actors Studio din New York, reprezentații jucate cu casa închisă și un festival internațional care marchează 18 ani de existență

Deși privit din exterior pare încă în vacanță, Teatrul„ Luceafărul” din Iași fierbe de activitate. Actorii și echipa artistică au intrat deja într-un ritm intens, pregătind o stagiune care se anunță explozivă prin diversitate, profesionalism și spectacole de top.

Săptămâna trecută, trupa a avut ocazia să participe la un workshop susținut de profesorul și regizorul Cosmin Chivu, cadru universitar la Pace University New York, instituție afiliată celebrului Actors Studio. Atelierul a adus la Iași o parte din spiritul școlii americane de actorie, axându-se pe metoda Lee Strasberg, tehnică folosită de mari nume de la Hollywood.

„A fost o onoare să lucrez cu echipa de la Luceafărul. Cei 30 de actori au demonstrat un talent extraordinar și o dedicare rară. Am explorat memoria emoțională, caracterizarea fizică, lucrul cu obiecte și obstacole, iar rezultatul a fost o serie de mini-monoloage care au integrat toate aceste tehnici”, a declarat Chivu. Managerul instituției, Oltița Cîntec, a subliniat importanța acestor întâlniri pentru dezvoltarea profesională a actorilor, insistând că „fiecare regizor aduce o altă viziune, iar artiștii trebuie să fie conectați permanent la noi forme de expresie scenică”.

Calitatea artistică a trupei ieșene este deja recunoscută la nivel național. Spectacolul „Uriașul egoist”, regizat de Radu Nica după Oscar Wilde, a fost invitat săptămâna trecută în Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului de la Constanța, unde s-a jucat cu casa închisă, confirmând din nou reputația solidă a teatrului.

La sediul din Iași, programul continuă în forță. Spectacolul „Capra cu trei iezi”, programat pe 29 august în sala mică, a fost deja declarat sold-out. Publicul ieșean dovedește că apetitul pentru teatru de calitate rămâne puternic, iar biletele dispar imediat ce sunt puse în vânzare.

Momentul culminant al stagiunii îl va reprezenta, fără îndoială, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), ajuns anul acesta la ediția de „majorat”. Între 2 și 8 octombrie, sub tema „Putere și vulnerabilitate”, Iașul va găzdui companii și artiști din țară și din străinătate, într-un eveniment care a devenit reper cultural internațional. Biletele pentru festival sunt deja disponibile online pe platforma bilet.ro și la casieria teatrului.

Prin energia și profesionalismul său, Teatrul Luceafărul demonstrează că Iașul rămâne un pol cultural vital al României. De la workshopuri internaționale la spectacole sold-out și festivaluri de prestigiu, instituția confirmă că își asumă rolul de a aduce pe scenă nu doar spectacole, ci și experiențe care definesc viitorul teatrului românesc.

Maura ANGHEL