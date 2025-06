The Color Run Iași 2025. Start colorat cu peste 2.500 de participanți în Piața Palatului

Cea de-a opta ediție The Color Run are loc astăzi, 12 iunie 2025, în Piața Palatului din Iași, unde sunt așteptați peste 2.500 de alergători. Evenimentul începe la ora 12:00, iar cursa de 5 km se lansează în starturi succesive, urmată de faimosul nor de pudră colorată și muzică live.

Iașul prinde viață și culoare în această după-amiază, odată cu cea de-a opta ediție a evenimentului The Color Run, găzduită în Piața Palatului Culturii. Peste 2.500 de participanți de toate vârstele sunt așteptați să alerge 5 kilometri prin centrul orașului, într-o atmosferă de sărbătoare și bună dispoziție.

Startul oficial se dă la ora 14:00, iar alergătorii vor porni în valuri succesive pe traseul de 5 km. Organizatorii anunță că nu există categorii de vârstă sau trasee diferențiate, iar evenimentul este deschis tuturor – de la copii și adolescenți, până la părinți și bunici.

„Evenimentul începe de la ora 12, iar la 13:30 facem o scurtă încălzire împreună. La ora 14 dăm startul cursei, în valuri succesive, pentru o experiență fluidă și sigură. După ora 15, ne reîntoarcem în zona centrală, unde vom avea celebrul nor de pudră colorată și un spectacol de muzică live”, a declarat Alexandru Dinescu, organizator The Color Run Iași.

The Color Run este cunoscut la nivel global drept „The Happiest 5K on the Planet”, punând accentul pe bucurie, mișcare și comunitate, mai degrabă decât pe performanță sportivă. Scopul este ca fiecare participant să ajungă la linia de sosire acoperit de culoare și cu zâmbetul pe buze.