Țigările de contrabandă, pe cale de dispariție de pe piața ieșeană

În Iași, țigaretele de contrabandă, odinioară un fenomen prezent la fiecare colț de stradă și în piețele orașului, par să se fi retras aproape complet. Autoritățile anunță capturi record la nivel național și o scădere istorică a pieței negre, fenomen confirmat și de ieșeni, care spun că în ultima vreme tot mai puține persoane se mai încumetă să vândă astfel de produse.

În urmă cu doar câțiva ani, aproape fiecare piață din Iași avea câteva „locuri știute” unde se puteau cumpăra țigări de contrabandă, venite în special din Republica Moldova și Ucraina. Prețul mai mic decât al produselor legale și lipsa de alternative pentru consumatorii fideli țineau în viață un adevărat circuit ilegal.

Astăzi, fenomenul este aproape inexistent. Comercianții ilegali fie s-au reorientat, fie au fost descurajați de noile metode de control. În piețele din Iași, rareori mai întâlnești persoane care să îndrăznească să ofere pachete de țigări „la negru”.

Un rol important l-au avut echipamentele de control nedistructiv instalate la frontierele României. În prezent, sunt operaționale: 3 scanere cu raze X pentru trailere și containere, 6 scanere pentru autoturisme, 16 scanere pentru bagaje și paleți, 348 alte echipamente moderne de detecție.

Între 2025 și 2027, numărul acestora va crește considerabil: vor fi instalate 17 scanere noi pentru trailere, un scaner feroviar, 13 scanere mobile tip van, dar și peste 175 echipamente suplimentare.

Prin aceste măsuri, doar între 2023 și prima jumătate a anului 2025, Autoritatea Vamală Română a confiscat peste 176 milioane de țigarete.

Potrivit studiilor Novel Research, piața neagră a țigaretelor a scăzut constant în ultimii ani. În ianuarie 2019, contrabanda reprezenta 17,3% din totalul consumului. În iulie 2022, nivelul scăzuse la 6,1%, un minim istoric. În 2024, media anuală era de 9%, sub media Uniunii Europene de 10%.

Această scădere se reflectă direct și în bugetul de stat. Veniturile din accize au crescut de la 30,7 miliarde lei în 2020 la peste 46,3 miliarde lei în 2024.

Un studiu KPMG, publicat în iunie 2025, confirmă tendința: România a înregistrat o rată anuală de doar 5,9% consum de țigări ilicite, comparativ cu 9,2% media europeană și cu valori mult mai mari în alte state, precum Franța (36,7%) sau Olanda (17,9%).

În perioada 2023–2024, autoritățile au capturat 236,3 milioane țigarete, cele mai multe în județele de graniță. În aceeași perioadă au fost deschise 1.638 de dosare penale, cercetate peste 2.000 de persoane și aplicate aproape 5.000 de amenzi, în valoare de 23,5 milioane lei.

Numai în semestrul I din acest an s-au confiscat 84,2 milioane țigarete, de 2,4 ori mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Jumătate din capturi au venit de la frontierele cu Serbia și Bulgaria, confirmând că presiunea contrabandei nu a dispărut, dar s-a mutat spre sudul țării.

Intrarea României în spațiul Schengen a adus avantaje majore pentru circulația persoanelor și a mărfurilor, dar și provocări noi. Eliminarea controalelor la granițele interne a dus la o creștere a traficului ilicit din Bulgaria, care reprezintă acum peste 34% din totalul contrabandei din România.

Pentru a contracara acest fenomen, au fost operaționalizate echipe mobile de intervenție și sisteme de monitorizare inteligente, inclusiv sigilii electronice pentru transporturi.

Iașul, în linia întâi

Pentru Iași, dispariția vizibilă a țigărilor de contrabandă din piețe înseamnă mai mult decât o schimbare de peisaj urban. Este un semnal clar că autoritățile au reușit să lovească un fenomen care afecta grav economia locală, încuraja evaziunea fiscală și alimenta rețele infracționale.

Astăzi, pentru mulți ieșeni, țigările de contrabandă au devenit mai degrabă o amintire decât o realitate cotidiană. Și chiar dacă fenomenul nu a fost complet eliminat, direcția este clară: piața neagră pierde teren, iar produsele legale revin în prim-plan. Daniel BACIU