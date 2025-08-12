Stiri
COMUNICAT DE PRESĂ. Finalizarea proiectului ,,DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ȘI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIAȚĂ A SC KINEGO SRL
Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea Asociatiei ARTIS Iasi”
Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea APHR Filiala Iași
Cinci moduri în care românii nu vor mai putea „scăpa” de plata impozitelor
Sfaturi esențiale pentru optimizarea performanței media playerului tău
Tinctura de propolis – dovada că esențele tari se țin în sticluțe mici. Iată la ce o poți folosi!
Fotografia de vacanță: Cum să folosești lumina naturală în avantajul tău?
Handbalul: un sport preferat de pariori
Cazinouri tematice: Unde se întâlnesc muzica și jocurile de noroc?
Clinica Hereditas - reper de calitate în rândul clinicilor medicale din Suceava. De ce să mergi aici?
Tinerii din Iași care au declarat război ratelor. Generația „Fără credit" rescrie regulile banilor

credite-fara-garantii-IMM

12-08-2025 09:26

 în Iași, o generație nouă își schimbă viața și, fără să-și propună, schimbă și orașul * spun „nu” creditelor, refuză să trăiască sub povara datoriilor și își construiesc un stil de viață minimalist, dar plin de sens * o mișcare tăcută, dar cu efecte vizibile, care pune sub semnul întrebării întreaga cultură a consumului


Într-o după-amiază toridă de august, la o masă dintr-o cafenea mică din Copou, trei prieteni lucrează la un proiect de design. Laptopurile sunt vechi, dar funcționale. Pe masă, în loc de pahare extravagante cu băuturi importate, stau câteva cești de cafea simplă. „Nu mă interesează să am cea mai nouă tehnologie, dacă asta înseamnă să mă împrumut. Prefer să investesc în cursuri, în experiențe și în timp liber”, spune Vlad, 28 de ani, psiholog în curs de formare..

Această alegere personală se transformă într-o tendință socială. Tot mai mulți tineri din Iași refuză să ia credite pentru casă, mașină sau vacanțe exotice. Nu este vorba doar despre bani, ci despre libertate — libertatea de a-ți schimba jobul fără să te temi că nu vei putea plăti rata, libertatea de a spune „nu” unui stil de viață impus de marketing și presiunea socială. „Pentru mine, libertatea este mai importantă decât să am o bucătărie albă lucioasă sau un SUV nou. Nu vreau să lucrez zece ani doar ca să plătesc ceva ce nici nu mai contează după câțiva ani. I-am văzut pe părinții mei trudind pentru rate, eu nu vreau așa ceva”, adaugă Irina, 31 de ani, economist.

Consumul, pus la colț

În loc să cumpere apartamente supraevaluate, acești tineri preferă să închirieze și să folosească banii rămași pentru a călători modest, dar des, sau pentru a-și lansa mici afaceri. Unii își mobilează casele din second-hand-uri și târguri de vechituri din Tătărași sau Nicolina, dând o nouă viață obiectelor abandonate. „Nu mai simt rușine să spun că masa din bucătărie am luat-o de pe OLX. E mai sănătos decât să fac credit pentru mobilă nouă și să trăiesc cu frica facturilor”, spune Sorin, 26 de ani, proaspăt absolvent.

Schimbarea este vizibilă și în dinamica orașului. În Iași apar tot mai multe spații creative, piețe locale și hub-uri culturale care funcționează pe principii de sustenabilitate și costuri reduse. Festivaluri mici, dar intense, atrag public dispus să plătească un bilet simbolic, nu o avere. Grădinile urbane din cartiere, schimburile de obiecte între vecini și atelierele de reparații gratuite devin parte din viața de zi cu zi. „E alt fel de comunitate acum. Nu mai e totul despre cine are mai mult, ci despre cine poate împărtăși mai mult”, observă Loredana, 34 de ani, organizatoare de evenimente.

Piața auto second-hand se extinde, iar magazinele de haine și mobilă second-hand raportează vânzări record. „Acum cinci ani, dacă veneai într-un magazin de second, se ascundeau clienții să nu fie văzuți. Acum vin cu mândrie, caută chilipiruri și povestesc prietenilor ce au găsit”, spune proprietara unui magazin din centrul Iașiului.

Această generație nu vede în minimalism o renunțare, ci o victorie. Faptul că nu au datorii îi face mai mobili, mai creativi și mai greu de manipulat prin frică financiară. Ei nu fug de muncă, dar nici nu își vând anii cei mai buni pentru a plăti dobânzi. Aleg să fie „proprietari” pe viața lor, nu pe un apartament pe care încă nu l-au plătit. „Nu mă interesează să mor cu o casă în proprietate, dacă asta înseamnă să nu trăiesc în timpul vieții. Prefer să fiu bogată în timp, nu în bunuri”, conchide Irina, cu un zâmbet sigur.

Și poate că aici stă adevărata revoluție a Iașului: în felul în care tinerii lui înțeleg că viitorul nu se cumpără pe credit, ci se construiește pas cu pas, cu resurse reale, cu curaj și cu refuzul de a accepta reguli făcute să te țină prins.

Maura ANGHEL

 

Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
