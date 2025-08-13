Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online

* la Iași, o nouă generație de profesioniști schimbă regulile jocului * renunță la CV-uri, sar peste interviurile formale și își găsesc joburi direct din comunități digitale, unde valoarea se măsoară în rezultate vizibile, nu în dosare prăfuite

De câțiva ani, Iașul trăiește o schimbare radicală în modul în care tinerii intră pe piața muncii. Nu mai așteaptă validarea unui HR cu teancul de CV-uri în față și nici nu mai pierd zile întregi în interviuri standardizate. Noua generație preferă să demonstreze ce știe direct în terenul de joc al internetului – comunitățile online.

Aici, în grupuri private, pe servere de Discord sau Slack, în forumuri de nișă și pe platforme unde portofoliul vorbește singur, se încheie contracte serioase fără să se tasteze măcar cuvântul „Curriculum Vitae”. „Mi-am găsit primul job de marketing digital într-o săptămână. Am răspuns la un brief postat pe un grup de Facebook, iar după două zile aveam deja contractul. Nu m-a întrebat nimeni de studii sau CV”, spune Andreea M., 24 de ani, absolventă de Litere și autodidactă în publicitate online.

În acest mod a apărut un ecosistem neoficial, dar extrem de eficient, în care educația non-formală și networkingul digital aduc rezultate mai rapide decât orice platformă clasică de joburi. Tinerii învață prin cursuri intensive, bootcamp-uri, proiecte personale și colaborări de scurtă durată care le umplu portofoliul de dovezi clare ale competențelor lor.

„Am început să învăț Python singur, din tutoriale, și am contribuit la proiecte open-source. Când am postat codul pe GitHub, m-a contactat un startup. Am avut o discuție de 15 minute pe Zoom și am fost angajat pe loc”, povestește Radu P., 21 de ani, student la Informatică.

Fără CV și interviuri agresive

Pe aceste platforme alternative, nu există liste lungi de cerințe formale. Există doar nevoia urgentă de a vedea ce poți face. Fondatorii de startup-uri își lansează provocările direct în comunități, primesc răspunsuri în câteva ore și aleg oamenii pe care îi văd acționând, nu doar promițând. „Pe noi nu ne interesează hârtia. Vrem să vedem cum gândește omul și ce poate livra. Comunitățile online ne oferă acces la un bazin de talente deja validate de colegii lor”, spune Alin C., cofondator al unei agenții digitale.

Economia locală începe să se alinieze cu această realitate. Companiile care recrutează din comunități observă că rata de retenție este mai bună, iar adaptabilitatea noilor angajați crește. Instrumentele digitale ajută angajatorii să vadă exact ce tipuri de anunțuri prind, cât timp petrec candidații pe paginile lor și unde este nevoie de ajustări în timp real. Rezultatul: un proces de recrutare fluid, rapid și mult mai aproape de modul în care tinerii gândesc și acționează astăzi.

Această schimbare nu este doar o tendință trecătoare. Este o mutație culturală. Tinerii nu mai vor să fie evaluați după câte diplome au, ci după ce știu să facă. În loc să trimită o listă cu competențe, le demonstrează. În loc să aștepte să fie selectați, se fac vizibili acolo unde contează. „Este pentru prima dată când simt că orașul ăsta respiră pentru tineri și nu doar pentru diplome. Dacă știi să intri în comunitatea potrivită, îți poți construi cariera aici, fără să pleci”, spune Ioana T., 26 de ani, UX designer.

În acest nou peisaj, vizibilitatea online este CV-ul suprem. Dacă știi cum să apari în feed-ul potrivit, la momentul potrivit, șansele de a fi angajat cresc exponențial. Iașul devine, astfel, nu doar un oraș universitar, ci un pol de talente conectate global, capabil să exporte competență direct din livingurile tinerilor săi. Și totul se întâmplă fără tipărirea vreunui CV.

În următorii ani, recrutarea clasică s-ar putea transforma într-o opțiune de rezervă, iar Bursa de talente online va fi privită ca punctul zero al acestei revoluții. Pentru că aici, în comunitățile digitale, viitorul se negociază în mesaje private, iar carierele se construiesc live, în fața tuturor.

Dan DIMA