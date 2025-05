Tinerii Iașului nu mai vor să lucreze pe salarii de 3.000 de lei

* cei mai mulți dintre tinerii absolvenți, care caută un loc de muncă, încearcă să obțină un salariu de cel puțin 4.000 de lei, la care se adaugă alte beneficii * „Bonurile de masă nu mai reprezintă un avantaj foarte mare, tinerii simt că toate lucrurile s-au scumpit, de la chirii, până la produsele alimentare”, susține reprezentatul unei multinaționale din Iași.

În ultimii ani, tot mai multe companii importante, care reprezintă nume uriașe la nivel internațional, și-au făcut loc pe piața din Iași. Astfel, acest lucru a generat un număr uriaș de locuri de muncă, de care profită, de cele mai multe ori, tinerii care studiază la universitățile din capitala Moldovei. Dacă în urmă cu patru sau cinci ani tinerii „își vindeau pielea” mult mai ieftin, lucrurile s-au schimbat destul de mult până în 2025. Astfel, salariile solicitate de cei care caută un job sunt semnificativ mai mari.

Conform informațiilor oferite de angajatori, tinerii, aflați la început de drum, nu mai acceptă să lucreze în schimbul unor salarii lunare de aproximativ 3000 de lei. Astfel, reprezentanții marilor companii caută diverse mijloace prin care să-i motiveze pe aceștia să își pună semnătura pe contractul de muncă. „Ca în fiecare an, începutul anotimpului de vară reprezintă și momentul în care trebuie să facem mai multe angajări. Este perioada din an în care angajații migrează de la o companie la alta, dar și perioada în care încep multe proiecte noi. Constatăm, de la un an la altul, că pretențiile salariale are tinerilor sunt în creștere. Astfel, un debutant nu mai acceptă un salariu de aproximativ 3.000-3.500 de lei. Cei mai mulți dintre tinerii absolvenți, care caută un loc de muncă, încearcă să obțină un salariu de cel puțin 4.000 de lei, la care se adaugă alte beneficii. În compania noastră, pentru un începător, care intră pe un post de junior, primește o ofertă de aproximativ 3.200 de lei, la care se adaugă bonurile de masă, de 40 de lei pe zi. Aceste bonuri de masă nu mai reprezintă un avantaj foarte mare, tinerii simt că toate lucrurile s-au scumpit, de la chirii, până la produsele alimentare”, a precizat Camil M., reprezentat al unei multinaționale din Iași.

Prețul chiriilor, principala problemă

Conform celor relatate de către specialiștii în imobiliare, o mare problemă pe care tinerii o întâmpină este reprezentată de prețurile mari ale chiriilor din Iași. Astfel, din această cauză, aceștia nu pot accepta salarii mai mici la viitoarele locuri de muncă. „Un tânăr care vrea să locuiască cu chirie în Iași trebuie să plătească, de cele mai multe ori, aproximativ 300 de euro pentru un apartament. Cel puțin 300 de euro. Astfel, vorbim despre aproximativ 1.500 de lei, la care se adaugă și utilitățile. Cu tot cu cheltuieli, vorbim despre o sumă de peste 2.000 de lei pe lună. Astfel, un tânăr rămână cu aproximatic 1.000 de lei pentru a trăi o lună de zile. O sumă infimă, având în vedere nevoile unui tânăr, dar și prețurile crescute”, a precizat Răzvan Abunei, consilier imobiliar din Iași. Cristian ANDREI