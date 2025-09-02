Tinichigiii, noua „specie rară” a Iașului. Meseriașii cu lefuri de aur pe care îi caută toată lumea

* Iașul a ajuns să plătească meseriașii mai bine decât mulți corporatiști * tinichigiii, zidarii și tehnicienii din industrii strategice au devenit aur curat pentru piața muncii

În Iași, service-urile auto, șantierele și multe alte sectoare, inclusiv cel aeronautic, confirmă aceeași realitate: lipsesc oamenii care știu să muncească cu mâinile lor, iar salariile au explodat

Tinichigiul, meseria pe care mulți tineri o evită, s-a transformat într-un job de lux. În service-urile auto din România, un începător poate lua lejer 3.500 de lei net pe lună, dar în câțiva ani, cu experiență, veniturile se pot dubla cel puțin. Pentru cei care stăpânesc bine meseria și lucrează și în privat, câștigurile trec de 10.000 de lei. În Iași, unde lipsa de tinichigii e cronică, service-urile afișează constant anunțuri de angajare, dar candidații întârzie să apară. „Avem locuri libere, nu avem oameni”, spun managerii, iar clienții ajung pe liste de așteptare pentru o simplă reparație de caroserie. „S-a ajuns să fac programare ca nevasta la coafor”, s-a plâns un șofer de taxi,

Criza nu lovește doar în atelierele auto. În construcții, tinichigiii de acoperișuri și fațade metalice sunt la fel de rari ca aurul, iar firmele de profil se plâng că nu mai găsesc personal calificat. Paradoxal, în timp ce școlile profesionale rămân aproape goale, meseriașii ajung să fie plătiți mai bine decât mulți absolvenți de facultate.

Industria aeronautică confirmă aceeași realitate. Inginerii și tehnicienii care asigură întreținerea aeronavelor sunt la mare căutare, iar salariile lor se ridică la 6.000 de lei. Piloții și controlorii de trafic aerian trec de acest prag fără probleme, dar adevărata dramă este că România nu produce destui specialiști pentru a acoperi cererea. „România se confruntă cu o lipsă acută de tinichigii, iar acest lucru începe să afecteze serios industria, inclusiv pe cea aeronautică. Nu mai sunt destui oameni care să știe meseria. Este un paradox: salariile sunt atractive, condițiile sunt mult mai bune decât în trecut, dar meseria de tinichigiu a ajuns să fie evitată. Noi, la Aerostar, vedem zilnic cât de greu este să găsim personal calificat. De aceea, cred că tinerii ar trebui să se reorienteze către aceste meserii tehnice. E o șansă reală de carieră, stabilitate și venituri care depășesc mult media națională. Dacă nu vom redeschide apetitul pentru aceste profesii, vom rămâne cu hangarele pline și cu mâinile goale”, a atras atenția un oficial de la hangarorul Aerostar. De tinichigii este nevoie în absolut toate sectoarele, de la industrie până la rețele de apă și canalizare, reparații mecanice, auto și multe alte zone.

Adevăratul lux nu mai este diploma universitară, ci meseria învățată și muncită

De aici începe paradoxul: țara care și-a pierdut meseriașii exportându-i în Vest trebuie acum să importe muncitori din Asia. Șantierele, fabricile și service-urile angajează vietnamezi, nepalezi sau indieni, în timp ce tinerii români fug de meseriile care le-ar aduce siguranță și salarii peste medie. Iașul este o fotografie fidelă a întregii Românii: un oraș universitar care produce mii de absolvenți anual, dar rămâne descoperit la capitolele simple și esențiale.

Concluzia e dură și imposibil de ignorat. În România anului 2025, adevăratul lux nu mai este diploma universitară, ci meseria învățată și muncită. Tinichigiii, sudorii, mecanicii sunt noua elită invizibilă a pieței muncii. Fiecare dintre ei câștigă astăzi lefuri de aur, dar lipsesc. Iar dacă nimeni nu va repune școlile profesionale și respectul pentru meserii în prim-plan, țara riscă să rămână fără cei care țin cu adevărat roțile economiei în mișcare.

Maura ANGHEL