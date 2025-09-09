Tot mai mulți copii revin acasă din diaspora și solicită sprijin specializat

* la Iași, deși numărul elevilor reveniți din străinătate care cer sprijin în vederea recuperării decalajelor și a integrării rapide nu este deocamdată foarte mare, există o infrastructură legală și educațională prin care aceștia pot fi integrați mai ușor * tendința de revenire a familiilor în țară ar putea însă transforma aceste grupe într-un sprijin tot mai necesar în următorii ani

Fenomenul reîntoarcerii în țară a familiilor de români din diaspora aduce provocări directe pentru școlile din România. Copiii care au urmat cursuri în străinătate și care se reîntorc acum în sistemul educațional românesc au nevoie de sprijin suplimentar pentru a se adapta la programa școlară, la nivelul de limbă și la ritmul de învățare.

Ministerul Educației a transmis recent un punct de vedere oficial pe această temă, arătând ce măsuri există pentru integrarea elevilor reveniți din diaspora și care este situația la nivel național și local.

Conform ordinelor ministeriale intrate în vigoare în anul școlar 2024–2025, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar pot fi înființate „grupe de acomodare” dedicate elevilor români care nu au fost înscriși în sistemul de educație din România în ultimii doi ani.

Grupele de acomodare au rolul de a sprijini copiii în dobândirea unui nivel corespunzător de limbă română, a ajuta la recuperarea decalajelor educaționale și a facilita integrarea culturală și socială în comunitatea școlară.

Orele sunt desfășurate după o programă specială elaborată de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în colaborare cu Institutul Limbii Române, și aprobate prin ordin al ministrului. În plus, cadrele didactice beneficiază de stagii de formare și schimburi de experiență, inclusiv cu profesorii care predau cursul de Limbă, cultură și civilizație românească în școli din Uniunea Europeană.

Grupele de acomodare nu se înființează automat. Părinții sau reprezentanții legali ai elevilor trebuie să depună o solicitare la inspectoratul școlar județean.

În baza acestor cereri, inspectoratele organizează grupele la începutul anului școlar. Fiecare inspectorat are un inspector responsabil pentru crearea unei baze de date cu beneficiarii, monitorizarea grupelor, consilierea profesorilor implicați.

Situația la Iași: doar 8 solicitări în ultimul an școlar

La nivelul județului Iași, pentru anul școlar în curs s-au înregistrat 8 solicitări de înființare a grupelor de acomodare: două pentru categoria de vârstă 6–10 ani, patru pentru 11–14 ani și încă două pentru categoria 15–18 ani.

Deși numărul nu este mare comparativ cu dimensiunea județului, fenomenul este important și poate crește în anii următori, mai ales pe fondul revenirii unor familii din străinătate.

În întreaga țară, în anul școlar 2024–2025 au fost depuse 434 de solicitări. Cele mai multe vin din județul Dolj, care înregistrează nu mai puțin de 127 de cereri, adică aproape o treime din total.

Majoritatea solicitărilor se concentrează pe segmentul de vârstă 6–10 ani, adică exact copiii care se află în primii ani de școală și pentru care diferențele lingvistice și curriculare sunt mai pronunțate. Daniel BACIU