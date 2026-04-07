Tradiții în Marțea Mare, ziua când nu se împrumută Lumina

* Marțea Mare păstrează una dintre cele mai profunde lecții ale Săptămânii Patimilor * fiecare om este responsabil pentru propria lumină, iar credința nu se transmite din exterior, ci se cultivă în tăcere, prin fapte și trăire autentică

În tradiția populară și religioasă, Marțea Mare este o zi a rânduielii și a reflecției, în care gesturile simple capătă sensuri adânci. Nu este doar o etapă în drumul spre Paște, ci un moment în care credincioșii sunt îndemnați să-și pună ordine nu doar în case, ci mai ales în suflet.

Evanghelia acestei zile aduce în fața credincioșilor pilda celor zece fecioare, una dintre cele mai puternice învățături despre veghere și responsabilitate. Zece fecioare își așteaptă Mirele, fiecare cu candela aprinsă. Cinci dintre ele sunt înțelepte și își pregătesc untdelemn suficient, în timp ce celelalte cinci, neînțelepte, nu se gândesc la această nevoie esențială. Când Mirele întârzie, diferența devine decisivă: doar cele pregătite pot intra la nuntă.

Din această pildă se desprinde o idee centrală care a devenit și o credință populară: lumina nu se împrumută. Nu poți lua, în ultimul moment, credința, liniștea sau echilibrul altcuiva. Fiecare om trebuie să-și construiască propria lumină, prin răbdare, prin fapte bune și printr-o legătură sinceră cu Dumnezeu.

În multe zone, Marțea Mare este și ziua în care gospodinele continuă curățenia începută în Lunea Mare, dar evită activitățile considerate nepotrivite, păstrând o anumită liniște și cumpătare. Tradiția spune că este bine să eviți conflictele și vorbele grele, pentru a nu „stinge” simbolic lumina sufletească.

În același timp, în bisericile din Iași, Deniile din această perioadă adună, seară de seară, sute de credincioși. Oamenii vin în liniște, cu lumânări în mâini și cu gânduri adânci, căutând răspunsuri, iertare și, mai ales, speranță. Atmosfera este una aparte: rugăciunile, cântările și liniștea dintre ele creează un spațiu în care fiecare își poate regăsi echilibrul interior.

Pentru mulți, participarea la Denii nu este doar o tradiție, ci o nevoie sufletească. Într-o lume marcată de griji și nesiguranță, aceste slujbe devin un refugiu și o promisiune tăcută că lucrurile pot merge spre mai bine. Speranța, discretă dar puternică, îi aduce pe oameni împreună și îi face să simtă că nu sunt singuri.

Astfel, Marțea Mare devine o zi a echilibrului interior. O zi în care omul este invitat să încetinească, să fie atent la sine și la cei din jur și să înțeleagă că lucrurile esențiale nu pot fi grăbite sau împrumutate.

În esență, mesajul acestei zile rămâne unul simplu și profund: fiecare dintre noi poartă o lumină, iar grija față de ea este o responsabilitate personală, care nu poate fi delegată nimănui.

Maura ANGHEL