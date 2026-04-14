Tradiții în Miercurea Albă, ziua în care Paștele ni se oglindește în suflet

* Miercurea Albă, una dintre zilele cu semnificație aparte din Săptămâna Luminată, păstrează în tradiția românească un amestec de credință, rânduială și reflecție * dincolo de obiceiurile vechi și de interdicțiile populare, această zi vorbește despre un adevăr pe care Paștele îl lasă în urma lui: nu doar mesele, hainele noi ori vizitele contează, ci felul în care sărbătoarea schimbă, limpezește și înmoaie sufletul omului

Miercurea Albă este una dintre acele zile care nu vin cu zgomot, dar rămân puternice prin semnificație. Așezată în Săptămâna Luminată, perioada care urmează imediat după Paște, poartă în tradiția creștină și populară ideea de continuitate a luminii, de tihnă și de reașezare după emoția mare a Învierii. În această săptămână, rânduiala bisericească păstrează bucuria sărbătorii, iar miercurea și vinerea nu sunt zile de post, tocmai pentru că accentul cade pe lumină, pe biruința vieții și pe nădejde.

În multe sate din Iași, Miercurea Albă era respectată cu respect și cu o grijă aparte față de rostul casei. Tradiția populară a așezat în jurul acestei zile credințe legate de muncile gospodărești, de belșug, de ordine și de protejarea familiei. Unele obiceiuri spun că femeile nu ar trebui să facă treburi grele pentru a nu aduce lipsă sau tulburare în gospodărie, în timp ce alte credințe vorbesc despre păstrarea unei rânduieli care să ferească omul de pagubă și de neliniște. Dincolo de forma lor veche, toate aceste tradiții spun, de fapt, același lucru: există zile care nu trebuie risipite în grabă și agitație.

Dar adevărata forță a Miercurii Albe nu stă doar în aceste obiceiuri, ci vine și cu o lecție mai adâncă, poate chiar mai actuală decât în trecut. După primele zile mari ale Paștelui, când oamenii se adună, se vizitează, vorbesc mult și încearcă să țină viu spiritul sărbătorii, Miercurea Albă aduce un timp mai liniștit. Este clipa în care energia Paștelui nu mai stă doar pe masă, în gesturi ori în formulele rostite între oameni, ci începe să coboare, cu adevărat, în interior. Momentul ne amintește că nu este de ajuns să participi la sărbătoare, ci trebuie să lași ceva din ea să te schimbe.

Albul acestei zile nu înseamnă doar curățenie în sensul simplu, exterior. El înseamnă și limpezire lăuntrică, și nevoie de a scoate din suflet ceea ce s-a adunat greu: amărăciune, tensiune, orgoliu, oboseală, neliniște. Miercurea Albă nu cere spectacol și nici vorbe mari ci altceva, mult mai greu pentru omul de azi: o oprire sinceră, o privire înăuntru, o încercare de a face loc păcii.

În multe familii, tocmai după sărbători ies la suprafață tensiuni vechi, epuizare, gol și sentimentul că toată pregătirea exterioară nu a fost suficientă. De aceea, semnificația acestei zile rămâne atât de puternică. Miercurea Albă spune că adevărata continuare a Paștelui nu este în abundență, ci în felul în care omul devine mai bun, mai așezat și mai atent la ceea ce poartă în inimă.

Poate că tocmai acesta este mesajul cel mai frumos. După Înviere, după lumânări, după masa în familie și după toată emoția sărbătorii, vine și întrebarea pe care nu o putem evita: ce a rămas în noi? Dacă Paștele a lăsat mai multă lumină, mai multă iertare, mai multă blândețe și mai puțină încrâncenare, atunci Miercurea Albă și-a împlinit sensul. Dacă nu, rămâne o chemare tăcută la reașezare.

Miercurea Albă nu este, așadar, doar o zi din calendar și nici doar o colecție de datini vechi. Este o oglindă. Una în care Paștele nu se mai vede prin obiceiuri, ci prin sufletul omului. Iar acolo, de cele mai multe ori, se vede adevărul.

Maura ANGHEL