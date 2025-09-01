Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană

* între 1 și 7 septembrie 2025, Botoșaniul devine centrul traducerilor literare din Europa de Est * a XI-a ediție a Atelierelor FILIT pentru traducători, organizată de Muzeul Național al Literaturii Române Iași în colaborare cu Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, adună laolaltă voci internaționale care dau literaturii române o nouă viață în alte limbi

Evenimentul, lansat în 2015 la Ipotești și desfășurat în perioada pandemiei exclusiv online, a revenit anul trecut în format fizic și își continuă acum parcursul cu o ediție desfășurată la Botoșani, locul natal al lui Mihai Eminescu. Participanții acestei ediții formează un tablou divers și solid: bulgarul Hristo Boev, Laura Rodríguez Díaz (Spania), poloneza Dominika Wojtaś-Myślińska, germanii Jan Cornelius și Anna Heinz, alături de românii Rodica Ceterchi, Elena Florea, Monica Moroșanu și Edith Negulici, specializate în traduceri în limba engleză, precum și Lavinia Ienceanu, care aduce în prim-plan dimensiunea hispanică a literaturii române.

Programul include sesiuni cu teme incomode și necesare. Criticul și conferențiarul universitar Doris Mironescu coordonează o analiză aplicată pe poemul eminescian Cugetările sărmanului Dionis, scriitorul Dan Sociu deschide un front al discuției despre traducerile realizate de fani, despre rolul traducerii automate și, mai ales, despre cât de esențială rămâne expertiza umană într-o epocă dominată de tehnologie, iar profesorul Bogdan Crețu, de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, provoacă participanții cu întrebarea tăioasă „Ce se poate și ce nu se poate traduce?”, pornind de la A șaptea elegie. Opțiunea la real de Nichita Stănescu.

Atelierele includ și o întâlnire online din seria „Traducători și scriitori în dialog”, moderată de Monica Joița, ministru-consilier la Ministerul Afacerilor Externe, în care se vor confrunta ideile traducătorului norvegian Steinar Lone și universul literar al scriitoarei Lavinia Braniște.

Departe de a fi doar un exercițiu tehnic, aceste ateliere sunt un act strategic prin care România își pregătește ambasadorii culturali. Întrebarea centrală nu este doar cum se traduce un text, ci cum supraviețuiește literatura română în afara frontierelor ei, într-o lume globală saturată de traduceri automate și de superficialitate editorială. Pentru o săptămână, Botoșaniul, orașul lui Eminescu, devine o veritabilă capitală a traducerilor, iar Iașul, prin FILIT, confirmă că are forța și viziunea de a susține un sistem de rezidențe literare și un proiect cultural cu miză europeană.

În acest spațiu dintre Eminescu și era digitală, traducătorii prezenți la Atelierele FILIT dau literaturii române o nouă respirație și îi deschid drumul către alte culturi, alte limbi și alte generații de cititori.

Maura ANGHEL