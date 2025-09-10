Traficul auto va fi complet blocat pe drumul dintre șoseaua de centură și Ferma Ezăreni

Primăria Comunei Miroslava anunță faptul că, în această perioadă, se desfășoară lucrări de supralărgire a bretelei de legătură între șoseaua de centură și DC28. Lucrările vizează așternerea mixturilor asfaltice și a balastului stabilizat pe drumul care pornește din șoseaua de centură și duce spre Ferma Ezăreni, respectiv pe drumul de acces nou creat, care face legătura între DC28 și șoseaua de centură, trecând pe sub viaduct.

Astfel, în zilele de 11-12 septembrie vor fi efectuate lucrări de așternere a mixturilor asfaltice. De interes public este faptul că, în data de joi, 11 septembrie, traficul auto va fi complet blocat pe drumul dintre șoseaua de centură și Ferma Ezăreni.

De asemenea, în perioada 15-23 septembrie vor avea loc lucrări de așternere a balastului stabilizat pe bretelele de legătură și pe benzile de accelerare și decelerare ale șoselei de centură. În această perioadă, transporturile agabaritice cu elemente prefabricate vor circula, în mod excepțional, pe drumul lateral către Ferma Ezăreni și pe drumul de acces 1, cu ieșire în DC28.

După finalizarea acestor lucrări, actuala legătură între DC28 și șoseaua de centură va intra în reabilitare, iar traficul auto se va desfășura pe drumurile menționate anterior.