Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii
De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă
Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase
Benzinarii urcă prețul!
Școala începe cu proteste
Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!
Mii de cupluri care îşi doresc copii, blocate de lipsa unui soft
Banii în cont azi, chiar dacă ai istoric negativ
BREAKING Serviciile Google, întrerupte temporar în România, Turcia, Grecia și alte părți ale Europei
Guvernul a luat decizia pentru bursele elevilor: Categoria care va primi sumele cele mai mari
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Tramvaiele revin pe Cuza Vodă. Se redeschide circulația pe tronsonul Târgu Cucu – Piața Unirii

tramvai

Dimensiune font:

| 04-09-2025 20:44

După luni de lucrări, șantiere, restricții de circulație și nervi întinși la maximum pentru ieșenii din centru, tramvaiele revin pe toate arterele orașului. Începând de 5 septembrie 2025, circulația va fi reluată pe tronsonul Târgu Cucu – Piața Unirii, una dintre cele mai importante legături pentru transportul public din Iași.

Decizia vine după ce echipele de muncitori au finalizat în regim de urgență lucrările de asfaltare și modernizare de pe strada Cuza Vodă, respectând termenul promis: redeschiderea înainte de începerea noului an școlar.

Odată cu redeschiderea circulației, traseele 1, 13, 8 și 9 vor ajunge din nou în Copou, traseul 3 își reia capătul la Gară, iar traseul 6 va circula până în Târgu Cucu. De asemenea, traseul 7 va lega cartierul Canta de Piața Unirii, Podu Roș și Rond Tutora.

În plus, traseul 54 revine la programul inițial, cu plecări la „și jumătate” din Târgu Cucu și la „fix” din C.A. Rosetti.

Modernizare cu pași mici, dar importanți

Strada Cuza Vodă este una dintre arterele cu tradiție pentru transportul public ieșean. Tramvaiele au circulat aici fără întrerupere zeci de ani, iar modernizarea acestei linii era absolut necesară.

Locuitorii din zonă recunosc că șantierul le-a dat bătăi de cap – zgomot, praf și devieri de trasee –, dar acum așteaptă să se bucure de o infrastructură mai sigură și mai confortabilă. „A fost greu fără tramvaie, mai ales pentru cei care merg zilnic la serviciu sau la școală. Mă bucur că în sfârșit s-a terminat și că putem circula normal”, a declarat doamna Elena, o ieșeancă din zona Târgu Cucu.

Restricții temporare din cauza Raliului Iașului

Deși tramvaiele revin în centrul orașului, ieșenii trebuie să țină cont și de restricțiile impuse de Raliul Iașului 2025.

Aleea din fața Palatului Culturii și Piața Palatului Culturii vor fi restricționate până pe 7 septembrie, ora 23:00, pentru organizarea scenei de festivități și a parcului service.

Pe 5 septembrie, între orele 18:00 și 23:00, circulația va fi restricționată pe mai multe artere: strada Păcurari, Anastasie Fătu, Gheorghe Lascăr, Râpa Galbenă, strada Gării și bulevardul Independenței.

Tramvaiul rămâne mijlocul de transport de bază al Iașului, un oraș care încă nu are metrou și unde traficul rutier devine tot mai aglomerat. Reluarea circulației pe Cuza Vodă nu înseamnă doar confort pentru călători, ci și o gură de oxigen pentru întreaga mobilitate urbană.

Reprezentanții CTP subliniază că tramvaiele sunt nu doar un simbol al Iașului, ci și o soluție ecologică pentru reducerea poluării și a emisiilor. Daniel BACIU

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii

21:21

Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii

De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă

21:06

De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă

Tramvaiele revin pe Cuza Vodă. Se redeschide circulația pe tronsonul Târgu Cucu – Piața Unirii

20:44

Tramvaiele revin pe Cuza Vodă. Se redeschide circulația pe tronsonul Târgu Cucu – Piața Unirii

Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase

20:44

Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase

Benzinarii urcă prețul!

20:44

Benzinarii urcă prețul!

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi

20:44

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați

20:44

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați

Școala începe cu proteste

20:44

Școala începe cu proteste

Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului

20:44

Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului

Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!

20:44

Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!

LOTO. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 4 septembrie, 2025

19:01

LOTO. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 4 septembrie, 2025

Giorgio Armani a murit. Regele modei italiene și amprenta lăsată asupra întregii lumi!

18:30

Giorgio Armani a murit. Regele modei italiene și amprenta lăsată asupra întregii lumi!

196.000 de copii și 65 de milioane de lei pe lună. Topul satelor care susțin demografia Iașului

17:46

196.000 de copii și 65 de milioane de lei pe lună. Topul satelor care susțin demografia Iașului

Periferia Iașului se îmbracă în catifea: saloanele de nunți au schimbat orașul mai mult decât mall-urile

17:45

Periferia Iașului se îmbracă în catifea: saloanele de nunți au schimbat orașul mai mult decât mall-urile

Diabeticii din Iași, în pericol. Internetul abundă de medicamente contrafăcute, inclusiv pentru slăbit

17:30

Diabeticii din Iași, în pericol. Internetul abundă de medicamente contrafăcute, inclusiv pentru slăbit

COVID revine în forță la Iași, în pragul deschiderii școlilor!

16:40

COVID revine în forță la Iași, în pragul deschiderii școlilor!

Nicio ghenă fară cod! Salubris împarte ieșenilor carduri de acces la tomberoane

16:40

Nicio ghenă fară cod! Salubris împarte ieșenilor carduri de acces la tomberoane

Mii de cupluri care îşi doresc copii, blocate de lipsa unui soft

16:38

Mii de cupluri care îşi doresc copii, blocate de lipsa unui soft

Banii în cont azi, chiar dacă ai istoric negativ

15:57

Banii în cont azi, chiar dacă ai istoric negativ

BREAKING Serviciile Google, întrerupte temporar în România, Turcia, Grecia și alte părți ale Europei

15:44

BREAKING Serviciile Google, întrerupte temporar în România, Turcia, Grecia și alte părți ale Europei

Curs valutar BNR 4 septembrie. Câți lei costă azi un euro

15:22

Curs valutar BNR 4 septembrie. Câți lei costă azi un euro

Guvernul a luat decizia pentru bursele elevilor: Categoria care va primi sumele cele mai mari

15:11

Guvernul a luat decizia pentru bursele elevilor: Categoria care va primi sumele cele mai mari

Spitalele au nevoie urgentă de sprijinul ieșenilor, după accidentul grav de la Botoșani

12:39

Spitalele au nevoie urgentă de sprijinul ieșenilor, după accidentul grav de la Botoșani

Un tablou furat de nazişti, reperat într-un anunţ imobiliar, în Argentina

12:31

Un tablou furat de nazişti, reperat într-un anunţ imobiliar, în Argentina

România, Prezentă La Campionatul Mondial De Volei 2025: Revenire După 43 De Ani

12:16

România, Prezentă La Campionatul Mondial De Volei 2025: Revenire După 43 De Ani

Generația „coffee-to-go” din Iași, între refugiu și dependență

12:03

Generația „coffee-to-go” din Iași, între refugiu și dependență

Învățământul simultan, firul subțire care mai leagă copiii din satele sărace de școală

11:30

Învățământul simultan, firul subțire care mai leagă copiii din satele sărace de școală

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

11:19

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL

Creșterea intensității digitale prin soluții digitale optimizate în cadrul societății INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS SRL IAȘI

11:12

Creșterea intensității digitale prin soluții digitale optimizate în cadrul societății INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS SRL IAȘI

Pericol pentru românii care scot bani de la bancomat! Nu contează suma! Se poate întâmpla la orice ATM!

11:08

Pericol pentru românii care scot bani de la bancomat! Nu contează suma! Se poate întâmpla la orice ATM!

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

10:50

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Cum să te bucuri de joc online fără să-ți afectezi viața personală – VictoryBet

10:48

Cum să te bucuri de joc online fără să-ți afectezi viața personală – VictoryBet

Audieri maraton la DNA in dosarul Automobile Leasing - O funcționară ANAF Iași sub control judiciar și doi afaceriști reținuți

10:44

Audieri maraton la DNA in dosarul Automobile Leasing - O funcționară ANAF Iași sub control judiciar și doi afaceriști reținuți

Electricele iau avânt în capitala Moldovei

10:30

Electricele iau avânt în capitala Moldovei

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

10:30

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

Iașul redeschide ochii către patrimoniu: vernisajul care scoate la lumină memoria ascunsă a Bibliotecii Centrale Universitare

10:12

Iașul redeschide ochii către patrimoniu: vernisajul care scoate la lumină memoria ascunsă a Bibliotecii Centrale Universitare

Iașul licitează viitorul copiilor: 100 de artiști își scot arta la bătaie pentru educația celor vulnerabili

10:00

Iașul licitează viitorul copiilor: 100 de artiști își scot arta la bătaie pentru educația celor vulnerabili

Teatrul Luceafărul cucerește din nou Scandinavia. Artiștii din Iași duc „Stația clovnilor” la Copenhaga

09:45

Teatrul Luceafărul cucerește din nou Scandinavia. Artiștii din Iași duc „Stația clovnilor” la Copenhaga

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

09:35

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

Iașul redescoperă istoria la sate. Palatul Cuza din Ruginoasa, deschis în Noaptea Muzeelor

09:33

Iașul redescoperă istoria la sate. Palatul Cuza din Ruginoasa, deschis în Noaptea Muzeelor

Iașul urcă pe podiumul educației globale. Peste 2.000 de elevi primesc certificate Cambridge

08:16

Iașul urcă pe podiumul educației globale. Peste 2.000 de elevi primesc certificate Cambridge

Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri

08:03

Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri

Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?

07:50

Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?

Cornel Nistorescu:Asumare furioasă

07:29

Cornel Nistorescu:Asumare furioasă

Cornel Nistorescu:Bolojan rămîne în picioare

07:28

Cornel Nistorescu:Bolojan rămîne în picioare

Putin vede ”o luminiță la capătul tunelului”

07:27

Putin vede ”o luminiță la capătul tunelului”

Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil”

07:26

Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil”

O cazma cu tricolor pentru Țoiu și Nicușor

07:24

O cazma cu tricolor pentru Țoiu și Nicușor

Măsurile Guvernului sunt ineficiente pentru că ne împrumutăm la dobânzi din ce în ce mai mari

07:23

Măsurile Guvernului sunt ineficiente pentru că ne împrumutăm la dobânzi din ce în ce mai mari

Tanczos Barna avertizează: 2025 va fi un an fără precedent pentru România. Guvernul pregătește măsuri dure

07:22

Tanczos Barna avertizează: 2025 va fi un an fără precedent pentru România. Guvernul pregătește măsuri dure

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa P+1, langa piata Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe
04/09/2025 22:35

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

Sunt drumuri care nu apar pe hărtile turistice. Drumuri de tară, acoperite de praf si tăcere, pe care rar calcă pasi străini. Acolo, in sate uitate de lume, copiii cresc cu dorinte simple: să aibă o cart ...

Învățământul simultan, firul subțire care mai leagă copiii din satele sărace de școală
04/09/2025 22:30

Învățământul simultan, firul subțire care mai leagă copiii din satele sărace de școală

  La Scoala din Horlesti, linistea coridoarelor incă nerăscolite de pasii copiilor ascunde un adevăr dureros: noul an scolar va incepe din nou si cu clase simultane. Pentru micii elevi din Horlesti si ...

Diabeticii din Iași, în pericol. Internetul abundă de medicamente contrafăcute, inclusiv pentru slăbit
04/09/2025 22:30

Diabeticii din Iași, în pericol. Internetul abundă de medicamente contrafăcute, inclusiv pentru slăbit

Europa este lovită de un val periculos de medicamente ilegale vandute pe internet, iar Romania nu este ocolită. Agentia Europeană a Medicamentului si autoritătile nationale trag un semnal de alarmă priv ...

Iașul urcă pe podiumul educației globale. Peste 2.000 de elevi primesc certificate Cambridge
04/09/2025 22:16

Iașul urcă pe podiumul educației globale. Peste 2.000 de elevi primesc certificate Cambridge

Iasul devine, la inceput de toamnă, scena uneia dintre cele mai mari ceremonii educationale din Romania. Nu mai putin de 2.024 de elevi din municipiu si judet isi vor ridica oficial certificatele Cambridge, re ...

Iașul redeschide ochii către patrimoniu: vernisajul care scoate la lumină memoria ascunsă a Bibliotecii Centrale Universitare
04/09/2025 22:12

Iașul redeschide ochii către patrimoniu: vernisajul care scoate la lumină memoria ascunsă a Bibliotecii Centrale Universitare

La Iasi, cultura refuză să tacă. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” provoacă publicul cu un nou vernisaj, menit să readucă in atentie documente, povesti si artefacte uitate, d ...

Viața la ora 5 dimineața. Orașul ascuns al șoferilor, brutarilor și al umbrelor
04/09/2025 22:01

Viața la ora 5 dimineața. Orașul ascuns al șoferilor, brutarilor și al umbrelor

La Iasi, ora 5 dimineata nu e doar o oră, e un test de rezistentă. Cand majoritatea incă isi poartă somnul greu in apartamentele gri, pe străzi pulsează deja o altă lume – discretă, grăbită, tă ...

Iașul licitează viitorul copiilor: 100 de artiști își scot arta la bătaie pentru educația celor vulnerabili
04/09/2025 22:00

Iașul licitează viitorul copiilor: 100 de artiști își scot arta la bătaie pentru educația celor vulnerabili

Iasul se pregăteste să devină scena unei demonstratii de solidaritate fără precedent. Pe 19 septembrie 2025, Gala „Zambet in dar” aduce laolaltă peste 100 de artisti plastici, sculptori, grafi ...

Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase
04/09/2025 20:44

Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase

* consilierul local Cosette Chichirău acuză: „Imaginea orasului nu poate fi pătată de asocieri cu dictatori” Un nou scandal politic a izbucnit la Iasi, după ce consilierul local Cosette Chichi ...

Benzinarii urcă prețul!
04/09/2025 20:44

Benzinarii urcă prețul!

* la Iasi, joi, pretul motorinei oscila intre 6,62 si 7,71 lei/l, iar cel al benzinei, intre 7,40 si 7,48 lei/l * totusi, romanii continuă să plătească preturi relativ mici pentru carburanti in comparatie c ...

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi
04/09/2025 20:44

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi

Luni, 8 septembrie 2025, clopotelul va suna din nou pentru cei aproximativ 62.000 de copii din municipiul Iasi – de la grădinite pană la licee. Primăria anuntă investitii fără precedent in infrastru ...

Economie
LOTO. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 4 septembrie, 2025

LOTO. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 4 septembrie, 2025

Sport
România, Prezentă La Campionatul Mondial De Volei 2025: Revenire După 43 De Ani

România, Prezentă La Campionatul Mondial De Volei 2025: Revenire După 43 De Ani

Sanatate
Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei