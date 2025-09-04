Tramvaiele revin pe Cuza Vodă. Se redeschide circulația pe tronsonul Târgu Cucu – Piața Unirii

După luni de lucrări, șantiere, restricții de circulație și nervi întinși la maximum pentru ieșenii din centru, tramvaiele revin pe toate arterele orașului. Începând de 5 septembrie 2025, circulația va fi reluată pe tronsonul Târgu Cucu – Piața Unirii, una dintre cele mai importante legături pentru transportul public din Iași.

Decizia vine după ce echipele de muncitori au finalizat în regim de urgență lucrările de asfaltare și modernizare de pe strada Cuza Vodă, respectând termenul promis: redeschiderea înainte de începerea noului an școlar.

Odată cu redeschiderea circulației, traseele 1, 13, 8 și 9 vor ajunge din nou în Copou, traseul 3 își reia capătul la Gară, iar traseul 6 va circula până în Târgu Cucu. De asemenea, traseul 7 va lega cartierul Canta de Piața Unirii, Podu Roș și Rond Tutora.

În plus, traseul 54 revine la programul inițial, cu plecări la „și jumătate” din Târgu Cucu și la „fix” din C.A. Rosetti.

Modernizare cu pași mici, dar importanți

Strada Cuza Vodă este una dintre arterele cu tradiție pentru transportul public ieșean. Tramvaiele au circulat aici fără întrerupere zeci de ani, iar modernizarea acestei linii era absolut necesară.

Locuitorii din zonă recunosc că șantierul le-a dat bătăi de cap – zgomot, praf și devieri de trasee –, dar acum așteaptă să se bucure de o infrastructură mai sigură și mai confortabilă. „A fost greu fără tramvaie, mai ales pentru cei care merg zilnic la serviciu sau la școală. Mă bucur că în sfârșit s-a terminat și că putem circula normal”, a declarat doamna Elena, o ieșeancă din zona Târgu Cucu.

Restricții temporare din cauza Raliului Iașului

Deși tramvaiele revin în centrul orașului, ieșenii trebuie să țină cont și de restricțiile impuse de Raliul Iașului 2025.

Aleea din fața Palatului Culturii și Piața Palatului Culturii vor fi restricționate până pe 7 septembrie, ora 23:00, pentru organizarea scenei de festivități și a parcului service.

Pe 5 septembrie, între orele 18:00 și 23:00, circulația va fi restricționată pe mai multe artere: strada Păcurari, Anastasie Fătu, Gheorghe Lascăr, Râpa Galbenă, strada Gării și bulevardul Independenței.

Tramvaiul rămâne mijlocul de transport de bază al Iașului, un oraș care încă nu are metrou și unde traficul rutier devine tot mai aglomerat. Reluarea circulației pe Cuza Vodă nu înseamnă doar confort pentru călători, ci și o gură de oxigen pentru întreaga mobilitate urbană.

Reprezentanții CTP subliniază că tramvaiele sunt nu doar un simbol al Iașului, ci și o soluție ecologică pentru reducerea poluării și a emisiilor. Daniel BACIU