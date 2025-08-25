Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!

* conform unei notificări transmise oficial, compania are de achitat peste 41,4 milioane de lei la Tariful pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI) * Trenurile Regio vor fi oprite peste fix o săptămână, iar cele Interregio de la 1 octombrie, informează clubferoviar.ro * decizia lovește direct în călătorii din Iași, iar studenții, elevii și navetiștii ar fi primii afectați * pentru mulți dintre ei, trenurile Regio reprezintă singura variantă accesibilă de transport

Lovitură dură pentru pasagerii din Iași și din toată regiunea Moldovei: CFR Călători, principalul operator de transport feroviar de stat, riscă să-și oprească trenurile din circulație în următoarele săptămâni, din cauza unor datorii uriașe acumulate către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Conform unei notificări transmise oficial, compania are de achitat peste 41,4 milioane de lei (echivalentul a 8,2 milioane de euro) la Tariful pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI) – o taxă obligatorie pentru circulația oricărui tren pe șinele CFR. Dacă datoria nu este plătită, trenurile Regio vor fi retrase de pe șine peste fix o săptămână, iar cele Interregio, care leagă marile orașe, vor fi blocate de la 1 octombrie.

Decizia lovește direct în călătorii din Iași, unde zeci de mii de pasageri folosesc zilnic trenurile pentru a ajunge la muncă, la școală sau în alte orașe ale Moldovei. Rutele Iași – Pașcani – Suceava, Iași – Vaslui – Bârlad, dar mai ales linia strategică Iași – București riscă să fie paralizate.

Studenții, elevii și navetiștii ar fi primii afectați. Pentru mulți dintre ei, trenurile Regio reprezintă singura variantă accesibilă de transport. În cazul suspendării curselor, presiunea s-ar muta pe microbuze și autocare, care nu au însă capacitatea de a acoperi numărul uriaș de pasageri.

„Dacă se opresc trenurile, e dezastru. Fac naveta zilnic între Pașcani și Iași și plătesc un abonament redus ca student. Cu autocarul, costurile ar fi duble, iar locurile insuficiente”, ne-a spus Andrei, student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

O datorie care amenință întregul sistem

Scrisoarea de notificare a fost trimisă directorului general CFR Călători, Traian Preoteasa, dar și către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și către Ministerul Transporturilor. În document se subliniază că restanțele nu afectează doar circulația trenurilor, ci chiar plata salariilor angajaților CFR SA, administratorul rețelei feroviare.

Specialiștii atrag atenția că situația este fără precedent și scoate la iveală criza cronică de finanțare a transportului pe calea ferată. În timp ce operatorii privați supraviețuiesc cu greu, CFR Călători depinde masiv de subvenții, iar infrastructura feroviară se degradează constant.

În lipsa unei soluții guvernamentale rapide, România s-ar putea confrunta cu cea mai gravă criză feroviară din ultimii 30 de ani. La Iași, riscul este ca în plin sezon universitar să nu mai existe trenuri suficiente pentru a transporta studenții și navetiștii.

Sindicatele feroviare cer intervenția urgentă a Guvernului și găsirea unei soluții de plată a datoriei. În caz contrar, România ar putea intra într-un blocaj fără precedent, cu efecte economice și sociale majore.

„Dacă trenurile se opresc, Moldova rămâne izolată. Autostrăzile lipsesc, avioanele sunt scumpe, iar microbuzele nu pot prelua toți călătorii. E nevoie de o decizie imediată”, avertizează un sindicalist ieșean. Daniel BACIU