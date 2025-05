Tronsonul Lețcani – Ungheni din A8, gata de licitație!

* imediat ce va primi și avizul din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, unde deja a fost transmisă, documentația celor trei tronsoane de autostradă de la Lețcani la Ungheni poate fi lansată în procedură publică de proiectare și execuție

Ieri, Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) a votat asupra necesității și oportunității privind demararea procedurilor de achiziție publică de proiectare și execuție pentru toate cele trei tronsoane de autostradă de la Lețcani la Ungheni.

„În calitatea pe care încă o mai am, de membru CA al CNIR, am votat pentru. Să nu uităm că în ziua de 26 aprilie, la deschiderea șantierului de la podul de la Ungheni, miniștri, secretari de stat, directori generali, președintele CJ Iași, mai mulți deputați și senatori de Iași anunțau că a fost lansată licitația de Proiectare și Execuție pentru tronsonul Lețcani – Ungheni. Eu am menționat public la acea dată că nu este adevărat și că licitația nu poate fi lansată pe SEAP (SICAP) fără a fi aprobată în CA CNIR, conform procedurii. Atunci am fost contrazis, dar iată că prin votul de astăzi se pare că am avut dreptate”, a transmis Cătălin Urtoi, membru CA CNIR.

Imediat ce va primi și avizul din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), unde deja a fost transmisă, documentația poate fi lansată pe SEAP (SICAP). „Am promis acum trei ani și jumătate că merg la București să deblochez proiectul A8. Împreună cu toți colegii din asociația #HaiCaSePoate care m-au sprijinit, dar și cu implicarea ministrului Sorin Grindeanu s-a reușit acest lucru. Chiar dacă în ultimele luni nu am avut cea mai bună comunicare cu ministrul Transporturilor, eu îi mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru tot ce a făcut din februarie 2022 pentru acest proiect și nu numai. Sper ca viitorul ministru al Transporturilor să mențină ritmul. Personal, consider că mi-am îndeplinit promisiunea făcută fața de ieșeni acum trei ani și jumătate, aceea că până în decembrie 2024 vom avea licitații deschise pe toată autostrada, de la Târgu Mureș până la Ungheni Prut, deși s-a întârziat cu cinci luni. Voi face tot ce depinde de mine, în așa fel încât, în 2027, să avem utilaje la lucru pe această autostradă, de la Târgu Mureș până la Ungheni, dar și câteva loturi la asfalt”, a precizat Cătălin Urtoi, anunțând că va lua în scurt timp o decizie cu privire la continuarea activității sale în cadrul CNIR. Daniel BACIU