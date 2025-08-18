Trufele din pădurile Iașului, la mare căutare în restaurantele de lux din Europa

Ciupercile nobile culese din pădurile Iașului iau drumul Italiei și Franței, unde se vând la prețuri exorbitante. Pentru silvicultori și culegători, trufele au devenit o adevărată comoară ascunsă sub frunzele pădurii.

Dacă în 2020 la Iași se recoltau doar două tone de trufe, în prezent cantitățile s-au dublat și chiar triplat. Direcția Silvică Iași anunță că în primele șapte luni din 2025 au fost strânse cinci tone, vândute în mare parte la export.

Creșterea s-a datorat mai multor factori: vremea favorabilă, dar și scăderea populației de mistreți din păduri, care le consuma, dar care a fost decimată de pesta porcină africană.

Evident, trufele aduc venituri consistente pentru Direcția Silvică. În 2025, numai din vânzarea celor cinci tone recoltate, instituția a obținut aproape 1 milion de lei, bani care se adaugă la alte surse precum floarea de tei, măceșe și alte fructe de pădure. În total, numai în primele luni ale anului, veniturile au depășit 1,5 milioane de lei.

Prețurile au explodat: dacă în 2020 un kilogram de trufe se vindea cu 31,5 lei, acum a ajuns la 181 lei/kg. Iar la export, valoarea este uriașă – în restaurantele din Italia sau Franța, un kilogram de trufe negre se vinde cu 400–500 de euro, iar cel de trufe albe trece de 4.000 de euro. De fapt, există o bursă internațională, iar prețul se stabilește în Italia. Majoritatea trufelor din România ajung acolo și, ulterior, pe mesele restaurantelor.

Culegerea trufelor este o activitate strict reglementată. Doar culegătorii autorizați pot intra în pădurile Direcțiilor Silvice, în baza unor licitații prin care plătesc statului între 100 și 180 lei/kg de trufe culese.

Marea majoritate a firmelor care au concesionat fondul forestier sunt din Ardeal.

Metoda de recoltare are ceva din farmecul unei vânători medievale: culegătorii merg prin pădure alături de câini special dresați, care simt mirosul puternic al trufei ascunse sub pământ. În unele cazuri se folosesc și porci domestici, cu un simț olfactiv foarte dezvoltat.

Cele mai multe trufe ieșene pleacă spre export. Italia și Franța sunt destinațiile principale, acolo unde trufele românești ajung în farfuriile restaurantelor cu stele Michelin.

În sezonul de vară, un kilogram se vinde cu aproximativ 100 de euro, însă în toamnă prețul poate urca la 350 de euro/kg. Pentru bucătarii de top, ciuperca nobilă este ingredientul care transformă o masă obișnuită într-o experiență culinară de lux.

Chiar dacă marea majoritate a firmelor care au concesionat fond forestier provin din Ardeal, județul Iași își face loc tot mai mult pe piața europeană. În prezent, recolta anuală se apropie de cea din zonele consacrate ale țării, precum Suceava sau Hunedoara.

Succesul exporturilor arată că pădurile din Moldova au un potențial uriaș. Pentru silvicultori și comunitățile locale, trufele nu mai sunt doar o curiozitate gastronomică, ci o adevărată resursă strategică, capabilă să aducă milioane de euro în economia locală.

Trufele din pădurile ieșene au devenit o veritabilă monedă de schimb pe piața internațională a luxului culinar. De la două tone în 2020 la cinci tone în 2025, creșterea spectaculoasă a producției și prețurile în continuă ascensiune transformă Iașul într-un jucător important pe harta europeană a trufelor. Daniel BACIU