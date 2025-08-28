Turismul religios, șansa Iașului de a intra în topul celor mai vizitate orașe din țară

Iașul, unul dintre cele mai mari și importante orașe din România, stă destul de rău la capitolul turism, o arată statisticile. Astfel, chiar dacă este considerat a fi unul dintre cele mai importante puncte culturale din țară, „orașul celor șapte coline” nu se bucură, de multe ori, de popularitatea pe care ar merita-o, iar ultimele cifre prezentate de Direcția Județeană de Statistică Iași reflectă exact acest lucru.

Conform specialiștilor în turism, există câteva capitole pe care capitala Moldovei ar trebui să le exploateze, pentru a ajunge în topul celor mai vizitate orașe din România. Turismul religios, de exemplu, poate fi o șansă pentru orașul Iași, declară specialiștii. „Iașul are pelerinajul care se face în fiecare an, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Este unul dintre cele mai importante și mari pelerinaje religioase din Europa și pune orașul pe hartă la acest capitol. Pe lângă acest lucru, orașul ar putea câștiga foarte mult din turism religios, având în vedere că în Iași există foarte multe mănăstiri și biserici superbe, amplasate în zone deosebite. Să ne amintim de Mănăstirea Cetățuia, care este spectaculoasă și se află într-o zonă deosebită, oferind o panoramă superbă asupra orașului. Mănăstirea Galata, la fel. Să nu mai vorbit de bisericile și mănăstirile aflate în zona centrală a orașului. Mitropolia Moldovei și Bucovinei rămâne una dintre cele mai vizitate biserici din Iași, dar mai putem adăuga pe listă Mănăstirea Golia sau Trei Ierarhi. Toate sunt superbe și au o istorie impresionantă, care trebuie descoperită”, a declarat Bogdan Diaconu, agent de turism din Iași.

Totodată, specialiștii în domeniu vorbesc despre un concept nou și aduc în atenția publicului ideea de city-break religios. „Avem multe biserici și mănăstiri, dar ar putea văzute toate într-un city break. În două sau trei zile am putea să le vizităm, am avea timp suficient. Ar putea fi implementată ideea de city-break religios, Iașul ar fi orașul perfect pentru o astfel de idee. Totodată, în oraș mai sunt și catedralele catolice, care sunt superbe și diferite. S-ar putea organiza excursii speciale pentru cei care doresc să vadă aceste frumuseți ale orașului”, a mai spus agentul de turism.

Cum arată turismul ieșean în 2025

Direcția Județeană de Statistică Iași a publicat recent un raport cu privire la turismul din capitala Moldovei. Așa cum o arată cifrele, situația nu este îmbucurătoare. În luna iunie a acestui an, unitățile de cazare din Iași au înregistrat 30.080 de turiști, cu 6,5% mai puțini decât în aceeași lună a anului 2024. Numărul de înnoptări a scăzut și el, cu 2%, până la 52.383. Totodată, s-a conturat și un profil al turistului care vine în capitala Moldovei. Astfel, în proporție de 85% este vorba despre români, veniți pentru evenimente punctuale sau deplasări de scurtă durată. Străinii au reprezentat doar 14,6% din total, iar peste 80% dintre ei provin din state europene.

Totodată, durata șederii arată aceeași tendință de vizite scurte. Media lunii iunie 2025 a fost de 1,74 zile pentru turiștii români și 1,76 zile pentru cei străini. Practic, cei mai mulți dintre vizitatori petrec în Iași mai puțin de două zile. Gradul de ocupare a locurilor de cazare confirmă cifrele menționate anterior: 40,5% în iunie, în scădere față de anul trecut. Hotelurile conduc detașat în preferințele vizitatorilor, cu un grad de utilizare de aproape 46%, urmate la distanță de moteluri și pensiuni. Cristian ANDREI