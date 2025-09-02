Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului

* primul nod turbion din România, în construcție la Pașcani * stadiu fizic de 36% pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani

Lucrările, executate de grupul de firme controlat de Dorinel Umbrărescu, pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Bacău – Pașcani, Lot 3, Mircești – Pașcani, au ajuns la un stadiu fizic de 36%, potrivit celor mai recente raportări.

Lotul are o importanță strategică deosebită, pentru că include primul nod rutier de tip turbion construit vreodată în România, la intersecția dintre A7 și A8, la sud de Pașcani. Proiectul prevede bretele proiectate pentru viteze de până la 80 km/h și un ansamblu complex de pasaje și podețe.

Șantier mobilizat intens în zona nodurilor rutiere

Constructorul UMB este prezent cu forțe numeroase pe șantier, mai ales în zonele cheie: nodul rutier Mogoșești – Siret și nodul turbion de la Pașcani. Aici se execută în paralel o gamă variată de lucrări: de la umpluturi de pământ, fundații de balast și saltele de balast, până la ranforsări cu geogrile, amenajarea drumurilor tehnologice, relocarea rețelelor de utilități și construirea de cămine dren.

Oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași au precizat că lucrările avansează conform graficului, iar mobilizarea pe teren este una consistentă, caracteristică firmelor lui Dorinel Umbrărescu, deja recunoscut pentru ritmul rapid de execuție pe marile șantiere de infrastructură din țară.

Cum va arăta primul nod turbion din România

Nodul rutier de tip turbion, amplasat pe raza comunelor Stolniceni – Prăjescu și Pașcani, se va întinde pe o suprafață impresionantă de circa 220 hectare și va avea o lungime de aproximativ 2 kilometri.

Conform proiectului, acesta va include 8 bretele de legătură, proiectate la viteza de 80 km/h, 12 pasaje, dintre care 8 aferente A7 și 4 aferente A8, 5 podețe pentru traversarea cursurilor de apă și a terenurilor agricole.

Astfel, nodul de la Pașcani va deveni un punct esențial de conexiune între Autostrada Moldovei (A7), care leagă Capitala de nordul Moldovei, și Autostrada Unirii (A8), care ar trebui să facă legătura dintre Iași și Târgu Mureș.

Autostrada A7 – finanțată prin PNRR

Întregul tronson Focșani – Pașcani al A7, cu o lungime totală de circa 150 km și împărțit în 6 loturi, este construit de același grup de firme UMB și beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Dintre aceste loturi, cinci sunt finanțate prin componenta de grant (nerambursabilă); Lotul 3 Mircești – Pașcani, unde se află nodul turbion, este susținut financiar prin componenta de împrumut a PNRR.

În urmă cu câteva luni, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că, potrivit graficelor actuale, în 2026 se va putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km, prin conexiunea A3 – A7.

Date contractuale – Lotul 3 Mircești – Pașcani

Antreprenor: Asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade

Lungime: 28,09 km

Contract semnat: 15 februarie 2023

Durata execuției: 30 luni

Valoare contract: 1,76 miliarde lei (fără TVA)

Stadiu fizic: 36%

Finanțare: PNRR (componenta de împrumut)

Finalizarea Lotului 3 și a nodului turbion va transforma Pașcaniul într-un punct rutier strategic pentru întreaga regiune. Aici se va face legătura dintre două autostrăzi fundamentale pentru Moldova: A7, care asigură conexiunea nord-sud, și A8, care ar trebui să ofere în viitor deschiderea spre Transilvania.

Pentru locuitorii din Iași și din întreaga zonă de nord-est, acest proiect reprezintă nu doar un progres al infrastructurii rutiere, ci și o șansă reală de dezvoltare economică prin creșterea conectivității. Daniel BACIU