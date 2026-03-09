UMF Iași a stabilit calendarul admiterii

* Înscrierile sunt programate în perioada 6 – 16 iulie * testul grilă, proba scrisă care va separa candidații cei mai pregătiți de cei care nu reușesc să treacă pragul, se va desfășura pe 26 iulie

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și-a dezvăluit planul de luptă pentru sesiunea de admitere iulie 2026, iar mii de candidați se pregătesc pentru o bătălie decisivă care le poate transforma cariera și viitorul. Calendarul oficial al concursului de admitere este acum public:

* 6 – 16 iulie 2026, ora 12:00 – Înscrierea candidaților: toți doritorii trebuie să completeze dosarele exclusiv online. Este startul cursei pentru locurile mult râvnite!

* 17 iulie 2026, ora 16:00 – Completarea documentelor: comisia de admitere poate solicita documente suplimentare. Atenție, fiecare detaliu contează!

* 26 iulie 2026 – Testul grilă, proba scrisă care va separa candidații cei mai pregătiți de cei care nu reușesc să treacă pragul. O zi de foc, decisivă pentru viitor!

* 30 iulie – 7 august 2026 – Confirmarea locului și înscrierea candidaților admiși: candidații cu taxă trebuie să achite 1/3 din taxa de școlarizare, iar cei cu note peste 5, dar neadmiși pe locurile dorite, vor putea completa și trimite Anexele 7 și 8, pentru a-și păstra șansa la programele rămase disponibile.

* 10 – 12 august 2026 – Achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare pentru cei care și-au depus angajamentul și se încadrează în numărul de locuri rămase.

Fiecare pas în procesul de admitere poate fi decisiv: o înscriere corectă, un document complet, o strategie bine gândită pot face diferența între succes și eșec. Pentru candidați, sesiunea iulie 2026 nu este doar despre note – este despre viitorul lor profesional, despre a intra în elita medicinii românești și europene.

Toate detaliile privind metodologia de admitere, condițiile de înscriere, documentele necesare și structura concursului sunt disponibile pe site-ul oficial al universității, secțiunea dedicată admiterii. Carmen DEACONU