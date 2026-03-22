UMF Iași, locul 34 la nivel mondial, între 507 universități!

Un rezultat care schimbă complet percepția asupra învățământului superior din România vine chiar din inima Moldovei: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a reușit o performanță spectaculoasă, clasându-se pe locul 34 la nivel mondial în prestigiosul clasament HE Higher Education Ranking, într-o competiție care a inclus nu mai puțin de 507 universități.

Nu este doar o simplă poziție într-un top — este un semnal puternic că o universitate din Iași poate concura de la egal la egal cu instituții de elită la nivel global. Într-un peisaj academic dominat de giganți internaționali, această clasare ridică UMF Iași într-o ligă în care până nu demult accesul părea limitat.

Performanța nu este întâmplătoare. Scorurile obținute vorbesc de la sine: 818 puncte din 1.000 pentru cercetare — un rezultat care confirmă forța științifică a universității. Activitatea didactică a fost evaluată la 640 din 750, iar indicatorii privind succesul studenților și rata de absolvire au ajuns la 499 din 600. Practic, instituția livrează nu doar cunoaștere, ci și rezultate concrete în formarea viitorilor specialiști.

Și mai impresionant este faptul că UMF Iași a obținut punctaj maxim în mai multe domenii-cheie: educație continuă, libertate academică, inovare, sustenabilitate și transparență. Aceste scoruri perfecte nu sunt doar statistici — ele indică o instituție modernă, conectată la standardele globale și capabilă să se adapteze rapid la cerințele actuale.

Rectorul Viorel Scripcariu a subliniat că această reușită reflectă munca întregii comunități academice. Dincolo de declarații, realitatea este clară: universitatea devine un pol de excelență, nu doar la nivel regional, ci și internațional.

Rezultatele solide la capitole precum integrarea absolvenților pe piața muncii (450 din 500 de puncte), colaborările academice sau impactul social arată că instituția nu produce doar diplome, ci profesioniști căutați și relevanți. În același timp, investițiile în infrastructură, digitalizare și tehnologie completează imaginea unei universități care își construiește viitorul pe baze solide.

Clasarea în top 50 mondial nu este doar o realizare de moment — este o carte de vizită care atrage studenți internaționali, parteneriate academice și finanțări. Practic, UMF Iași devine un nume care contează pe harta globală a educației medicale. Carmen DEACONU