Un cadru universitar de la UAIC, acuzat că a încercat să-și crească reputația academică prin fraudă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a ajuns din nou în centrul atenției, de această dat în „nuanțe” profund negative, după ce unul dintre angajații săi - conf. univ. dr. Dan Lupu, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, a recunoscut că s-a folosit de rezultatele muncii a sute de universitari din întreaga lume.

În perioada 2020 – 2024, conferențiarul Dan Lupu, la vremea respectivă administrator al revistei academice Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFL), a reușit să introducă 280 de citări fictive cu titlul propriilor lucrări ori ale altora, în care figura drept „co-autor”, în aproape 200 de articole științifice aparținând unor cadre universitare din 22 țări ale lumii, evident, fără acceptul acestora.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care un universitar din Nigeria a descoperit frauda și l-a contactat pe Lupu. „30 de autori – nigerieni, sud-africani, americani, români sau moldoveni – pe care i-am contactat în ultimele săptămâni, au declarat că nu au știut că în articolele lor, apărute în JOPAFL, au fost introduse referințe bibliografice pe care nu le-au autorizat. Confruntat cu dimensiunea fraudei, Dan Lupu o recunoaște, dar pretinde că nu i-a adus niciun beneficiul. Am făcut-o din orgoliu și din prostie, afirmă conferențiarul de la UAIC. Cu doar câteva săptămâni înainte ca frauda să fie semnalată de autorul nigerian, Dan Lupu a fost votat membru al Comisiei de etică a UAIC”, au precizat cei de la publicația PressOne, care au scos la iveală frauda pusă la cale de conferențiarul Dan Lupu.

În momentul în care și-a dat seama ca a fost descoperit și realizând gravitatea situației, Dan Lupu a încercat să șteargă orice indiciu asupra fraudei din mediul online, radiind de pe siteul JOPAFL edițiile publicației, pentru a putea șterge artricolele măsluite, pentru ca, apoi, să reîncarce edițiile revistei, curățate de „dovezile” fraudei.

Cum scandalul a luat amploare odată ce a fost preluat de mass-media, conducerea UAIC și-a exprimat un punct de vedere, semnat de Rectorul instituției, prof. univ. dr. habil. Liviu-George Maha:

„Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) confirmă faptul că, din păcate, o serie de practici neloiale și străine de etica și deontologia universitară au putut fi identificate în cadrul procedurii de editare și publicare a articolelor într-una dintre revistele asociate cu UAIC prin membrii colectivului de redacție și prin procedura de alocare a identificatorului DOI: Journal of Public Administration, Finance and Law (jopafl.com). În urma unei sesizări jurnalistice, din contextul factual analizat preliminar și doar pentru a stabili măsurile urgente ce se impun, a rezultat că, în ceea ce privește revista menționată anterior, editorul administrativ, domnul conf. univ. dr. Dan Lupu, a intervenit în conținutul articolelor primite spre publicare, fără acordul ori știința autorilor, prin introducerea unor referințe bibliografice la propriile lucrări.

Pe fondul acestei constatări, au fost luate, la nivelul echipei editoriale și al UAIC, o serie de măsuri imediate, cu rolul de a proteja drepturile autorilor lezați și prestigiul Universității, după cum urmează: (a) renunțarea de către domnul conf. univ. dr. Dan Lupu la calitatea de editor administrativ al revistei; (b) înlăturarea articolelor viciate și readucerea lucrărilor la starea inițială, precum și publicarea pe pagina revistei a unui mesaj de scuze publice din partea echipei editoriale; (c) renunțarea de către domnul conf. univ. dr. Dan Lupu la calitatea de membru al Comisiei de etică și deontologie universitară; (d) activarea unui mecanism de monitorizare a revistelor asociate UAIC; (e) depunerea unei sesizări la Comisia de etică și deontologie universitară a UAIC, pentru analiza în detaliu a situației identificate.

În conformitate cu principiile fundamentale ale integrității academice și normelor etice aplicabile activității de cercetare și publicare științifică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” își exprimă susținerea pentru:

* aplicarea consecventă a principiului integrității științifice: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași subliniază că orice acțiune care afectează obiectivitatea, independența și corectitudinea procesului de publicare științifică contravine standardelor de etică academică, fiind, pe cale de consecință, interzisă în spațiul academic.

* respectarea drepturilor autorilor: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași recunoaște și apără, în cazul tuturor publicațiilor asociate acesteia, dreptul autorilor de a beneficia de un proces editorial transparent și echitabil, conform normelor internaționale privind etica în domeniul diseminării rezultatelor activității de cercetare științifică.

* măsuri pentru protejarea calității și reputației științifice: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își reafirmă angajamentul față de menținerea standardelor academice și îndeamnă orice autor care consideră că a fost afectat să transmită eventualele sesizări către conducerea revistei sau către organismele de etică relevante.

Independent de măsurile imediate impuse de situația semnalată, în prezent, se desfășoară, la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, un proces de analiză a tuturor revistelor pe care le administrează sau care sunt asociate UAIC, inclusiv pentru identificarea celor mai adecvate metode de sprijinire a acestora, în vederea dezvoltării și creșterii calității lor. Aceste obiective nu pot fi îndeplinite decât prin îndeplinirea unor criterii specifice, precum: rigoarea științifică și calitatea articolelor publicate, transparența procesului editorial și respectarea standardelor etice, recenzarea inter-pares (peer-review) a articolelor, regularitatea apariției și respectarea unei structuri clare a conținutului, precum și respectarea standardelor internaționale de citare. Acestea sunt esențiale pentru menținerea și creșterea vizibilității internaționale a publicațiilor științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, facilitând accesul cercetătorilor la informații relevante și sporind impactul lucrărilor academice. Astfel, Universitatea se asigură că revistele sale îndeplinesc criteriile necesare pentru a rămâne competitive în peisajul științific global.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași regretă eventualele prejudicii cauzate autorilor afectați și reiterează faptul că susține respectarea celor mai înalte standarde de etică în cercetare și publicare.

Toți autorii care au fost afectați de această situație sunt invitați să contacteze prorectoratul pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe pentru clarificări și eventuale demersuri suplimentare.

Prezentul comunicat este realizat cu scopul de a restabili integritatea procesului editorial și de a reafirma angajamentul instituțional față de excelența academică”.

„JOPAFL este o revistă indexată în baze de date internaționale (BDI), însă, nefiind ISI (Web of Science), nu se constituie într-un indicator academic internațional. „Journal of Public Administration, Finance and Law prezintă o abordare interdisciplinară în administrația publică, finanțe și drept, pe diferite linii de analiză, urmând filosofia revistelor interdisciplinare internaționale. Revista se adresează profesorilor și cercetătorilor academicieni, doctoranzilor și absolvenților, practicienilor și experților, precum și altor profesioniști interesați de administrația publică, finanțe și drept din România și din străinătate”, se arată în descrierea JOPAFL.

Carmen DEACONU