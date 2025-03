Un deget rupt, aproape doi ani de închisoare şi daune uriașe!

Destul de des, judecătorii aplică strict litera legii. E mai simplu, chiar dacă sentinţele ce le decid nu sunt tocmai cele mai drepte. Cazul ce urmează e relevant. Virgil H. băuse cam prea mult. Într-o bombă din zona Podul Roş. Şi l-au luat de cap hormonii violenţei. S-a pus pe înjurat, a răsturnat două mese, se credea cel mai tare.

Cătălin N. e un vechi puşcăriaş, evită conflictele, se afla la o masă, nu s-ar fi amestecat neam în recital. Dar Virgil s-a proţăpit fix în faţa lui, a ridicat degetul mijlociu de la mâna dreaptă şi i-a făcut clasticul semn de salut.

Riposta a fost spontană şi dură. Legiştii au consemnat că Virgil a avut nevoie de 140 zile de îngrijiri medicale. Cam oleacă de omor. Nu i-a scos dinţii, nu i-a rupt ficaţii, dar i-a făcut praf degetul mijlociu. Care nu mai poate fi remontat. E pierdut definitiv, trebuie proteză. Prejudiciul estetic e permanent, aşa au stabilit magistraţii.

Inculpatul n-a pus niciun fel de problemă, a recunoscut, dar degeaba. Bine, n-ajunge după gratii, doar un an şi zece luni, cu suspendare. Însă, pentru degetul rupt, are de achitat 20.000 lei. Plus cheltuielile cu spitalizarea. Trebuie să-şi vândă apartamentul. Claudiu CONSTANTIN