Un elev de la Colegiul Național Iași, premiat cu bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025. România aduce acasă opt medalii!

* România a obținut opt medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată la Beijing * un elev din Iași se numără printre tinerii medaliați care au confirmat excelența educației românești în tehnologie

România se numără printre marile performere ale ediției 2025 a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială desfășurată între 2 și 9 august la Beijing

Două echipe de liceeni români au obținut în total opt medalii una de aur patru de argint și trei de bronz într-o competiție care a reunit peste 300 de elevi din 63 de țări

Printre medaliați se află și un elev din Iași Ștefan Alexandru Asandei de la Colegiul Național care a fost distins cu medalie de bronz

Prima echipă a fost formată din Mihai Adrian Mocanu de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București medalie de argint Roland Petrean de la Colegiul Național Silvania Zalău medalie de argint Mircea Maxim Rebengiuc de la același colegiu bucureștean medalie de bronz și Ștefan Alexandru Asandei din Iași medalie de bronz

A doua echipă l-a avut în componență pe Tudor Ștefan Mușat de la Tudor Vianu București singura medalie de aur pentru România Ștefan Alexandru Dumitrașcu de la Liceul Grigore Moisil Timișoara medalie de argint Tudor Morariu de la Colegiul Național Emil Racoviță Cluj Napoca medalie de argint și Simon Slănină de la Colegiul Național I L Caragiale București medalie de bronz

Pregătirea echipelor a fost coordonată de Nan Mihai de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București Miron Alexandru Bogdan de la Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca și Popa Daniel de la Colegiul Național Aurel Vlaicu Orăștie

România este prezentă și în comitetul internațional de organizare al olimpiadei prin profesorul universitar Radu Ionescu și asistenta universitară Miruna Zăvelcă de la Universitatea din București

Asociația Uniunea Profesorilor de Informatică din România a organizat participarea națională în parteneriat cu universitățile din București Cluj Iași și Timișoara iar sprijinul logistic a fost oferit de Ministerul Educației și Cercetării

Rezultatul delegației românești confirmă direcția de excelență în educația digitală și capacitatea elevilor de a concura la cel mai înalt nivel în domenii de vârf precum inteligența artificială.

Maura ANGHEL, Laura RADU