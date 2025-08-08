Stiri
12.000 de euro cheltuiți de o primărie cu 2.000 de locuitori pentru a cânta Florin Salam
Bolojan pune frână autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!
Coliere cu Diamante – Eleganța care învăluie orice apariție
RCA-ul lovește în plin transportatorii din Iași
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Rolul diblurilor în fixarea sigură a obiectelor de perete
De ce sunt importante materialele de unică folosință în stomatologie
FOTO -- Liturghie istorică la Mănăstirea Sihăstria. Peste 20.000 de credincioși au participat la canonizarea Sfinților Cleopa și Paisie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL
Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209
Un elev de la Colegiul Național Iași, premiat cu bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025. România aduce acasă opt medalii!

| 08-08-2025 12:47

 * România a obținut opt medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată la Beijing * un elev din Iași se numără printre tinerii medaliați care au confirmat excelența educației românești în tehnologie

România se numără printre marile performere ale ediției 2025 a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială desfășurată între 2 și 9 august la Beijing

Două echipe de liceeni români au obținut în total opt medalii una de aur patru de argint și trei de bronz într-o competiție care a reunit peste 300 de elevi din 63 de țări

Printre medaliați se află și un elev din Iași Ștefan Alexandru Asandei de la Colegiul Național care a fost distins cu medalie de bronz

Prima echipă a fost formată din Mihai Adrian Mocanu de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București medalie de argint Roland Petrean de la Colegiul Național Silvania Zalău medalie de argint Mircea Maxim Rebengiuc de la același colegiu bucureștean medalie de bronz și Ștefan Alexandru Asandei din Iași medalie de bronz

A doua echipă l-a avut în componență pe Tudor Ștefan Mușat de la Tudor Vianu București singura medalie de aur pentru România Ștefan Alexandru Dumitrașcu de la Liceul Grigore Moisil Timișoara medalie de argint Tudor Morariu de la Colegiul Național Emil Racoviță Cluj Napoca medalie de argint și Simon Slănină de la Colegiul Național I L Caragiale București medalie de bronz

Pregătirea echipelor a fost coordonată de Nan Mihai de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București Miron Alexandru Bogdan de la Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca și Popa Daniel de la Colegiul Național Aurel Vlaicu Orăștie

România este prezentă și în comitetul internațional de organizare al olimpiadei prin profesorul universitar Radu Ionescu și asistenta universitară Miruna Zăvelcă de la Universitatea din București

Asociația Uniunea Profesorilor de Informatică din România a organizat participarea națională în parteneriat cu universitățile din București Cluj Iași și Timișoara iar sprijinul logistic a fost oferit de Ministerul Educației și Cercetării

Rezultatul delegației românești confirmă direcția de excelență în educația digitală și capacitatea elevilor de a concura la cel mai înalt nivel în domenii de vârf precum inteligența artificială.

Maura ANGHEL, Laura RADU

 

ULTIMA ORA
Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează

12.000 de euro cheltuiți de o primărie cu 2.000 de locuitori pentru a cânta Florin Salam

Lovitură pentru asistații social! Statul îți oprește banii înainte să-i primești

Bolojan pune frână autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

Coliere cu Diamante – Eleganța care învăluie orice apariție

Un nou gigant al pianului cucerește Bucureștiul. Coreanul Seong-Jin Cho, revelația internațională, urcă pe scena Festivalului Enescu

Doi șoferi din Iași, arestați după un accident grav cu trei victime în Neamț

Rețea de traficanți destructurată. Patru arestări în Bacău, Ilfov și București într-un dosar de droguri de risc

Un elev de la Colegiul Național Iași, premiat cu bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025. România aduce acasă opt medalii!

Dronele și sateliții, „ochelarii” Fiscului și primăriilor din Iași

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

RCA-ul lovește în plin transportatorii din Iași

Ieșenii vor plăti impozite mai mari pentru locuințe, terenuri și mașini

Iași, singurul oraș unde locuințele vechi sunt mai scumpe decât cele noi

Legea Bolojan zguduie școala românească. Profesorii strâng semnături pentru abrogare

Europa trage linie. Noul regulament pentru libertatea presei devine lege în toate țările UE

Alertă auto în Iași. RAR lansează platforma care îți spune dacă mașina ta poate deveni un pericol pe șosea

România rămâne fără miere. 2025, cel mai negru an pentru apicultură din ultimele patru decenii

Generația Z economisește pentru libertate, nu pentru pensie

3 Tenori ieșeni cântă pentru viață. Concert caritabil la Iași pentru victimele inundațiilor din Suceava și Neamț

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!

Parcul Industrial Lețcani, monument al neputinței administrative și al blocajelor politice

15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

Rolul diblurilor în fixarea sigură a obiectelor de perete

De ce sunt importante materialele de unică folosință în stomatologie

Portalul Leului. Între mit, simbol și nevoia de curaj interior

FOTO -- Liturghie istorică la Mănăstirea Sihăstria. Peste 20.000 de credincioși au participat la canonizarea Sfinților Cleopa și Paisie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române

La IRO, prevenţia începe să cântărească în ochii pacienţilor

Ministerul nu mai poate plăti bursele studenților, dar lasă această responsabilitate în seama universităților

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

Taina ființei și libertatea de a nu fi definit

Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209

Iașul își trimite vocea în Comitetul Național de Coordonare al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

Ignoranță și incompetență: cum își bate joc România de 28,5 miliarde de euro din fonduri PNRR

România scoate bani grei pentru Visa Waiver: contract de lobby cu firmă din SUA, după modelul Qatarului

Negocierile Trump - Putin: lângă noi se împart sferele de influență pe 100 de ani / Recunoașterea de facto a cuceririlor rusești în Ucraina

Datele românilor, pe mâna companiei franceze Orange. Contract guvernamental de zeci de milioane de euro. SRI și STS s-au derobat?

Badea Cârțan, frumosul român plecat la Domnul pe 7 august 1911, la frații din Budapesta. ”Bucureștiul și Roma ar trebui să le vadă tot românul, că dacă nu știe de Moșu-său și de Tată-său, zici de el că-i orfan.

Răsturnare de situație: Trump vrea să-l întâlnească pe Putin chiar și fără garanția unui dialog cu Zelenski

Ministrul USR de Externe, Oana Țoiu, a refuzat să se deschidă cartea de condoleanțe pentru Ion Iliescu

Misterele Podului Suspendat peste Dunăre. S-a găsit apă în stratul asfaltic, deși nu a plouat. CNAIR cere expertiză

Iașul, în topul grădinițelor private din România

Horoscopul ZIlei

Bancul Zilei

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
Societate comerciala angajeaza electrician, instalator sanitar si zugrav pentru lucrari de mentenanta in statii de distributie carburanti. Permisul de conducere constituie un avantaj. Telefon 0728320912
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 135.000 euro. Telefon 0741384731
Autostrăzile din Moldova, blocate!
Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm
Doi șoferi din Iași, arestați după un accident grav cu trei victime în Neamț
Rețea de traficanți destructurată. Patru arestări în Bacău, Ilfov și București într-un dosar de droguri de risc
Dronele și sateliții, „ochelarii” Fiscului și primăriilor din Iași
Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific
RCA-ul lovește în plin transportatorii din Iași
Ieșenii vor plăti impozite mai mari pentru locuințe, terenuri și mașini
Iași, singurul oraș unde locuințele vechi sunt mai scumpe decât cele noi
Generația Z economisește pentru libertate, nu pentru pensie
Economie
Sport
Sanatate
