Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

* acesta fost desemnat campion național la producția de grâu, cu 10,5 tone/ha fără irigații * rezultatul obținut este spectaculos în contextul în care media națională estimată de Comisia Europeană este de doar 5.160 kg/ha, aproape la jumătate față de producția fermei ieșene * recordul mondial rămâne însă departe: 17,96 tone la hectar, obținute în 2022 de un fermier britanic

Un agricultor din județul Iași a reușit performanța de a plasa agricultura locală pe podiumul național. Tiberiu Stan, administratorul societății Evi Blossom SRL din comuna Victoria, a obținut o producție record de 10.555 kilograme de grâu la hectar, fără să folosească irigații, devenind astfel campionul primei ediții a competiției „Spicul de Aur”, organizată de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR).

Forumul APPR a lansat în 2025 acest concurs pentru a evidenția fermierii performanți și a promova practicile agricole moderne și sustenabile. Competiția a fost împărțită pe trei regiuni: Muntenia & Dobrogea – unde câștigătoare a fost compania SC Costandache SRL din Ialomița, cu 9.798 kg/ha, Oltenia & Câmpia de Vest – unde s-a impus SC Diosig SRL din Bihor, cu 8.298 kg/ha, Moldova & Transilvania – unde locul întâi a revenit societății Evi Blossom SRL din Iași, cu 10.555 kg/ha.

Dincolo de premiile regionale, trofeul național „Spicul de Aur” a fost atribuit fermei ieșene, performanța lui Tiberiu Stan depășind clar randamentele obținute de competitori.

Cum a reușit fermierul din Iași această performanță

Cultura premiată a fost înființată pe o suprafață de 20 de hectare, după floarea-soarelui. Grâul a fost semănat în toamna anului trecut, pe 10 noiembrie 2024, și recoltat pe 23 iulie 2025. „Am lucrat cu grijă fiecare etapă. Nu am avut apă pentru irigații, dar am compensat prin fertilizare și tratamente fitosanitare bine planificate. Am fertilizat cultura de trei ori și am aplicat trei tratamente, iar vremea a fost favorabilă. Această producție arată că și în Moldova se poate face performanță la nivel european”, a declarat Tiberiu Stan, care este și vicepreședinte al Forumului APPR.

Rezultatul obținut este spectaculos în contextul în care media națională estimată de Comisia Europeană este de doar 5.160 kg/ha, aproape la jumătate față de producția fermei ieșene.

Județul Iași, la fel ca întreaga regiune a Moldovei, suferă de lipsa sistemelor de irigații. Deși terenurile agricole sunt fertile, schimbările climatice și seceta din ultimii ani au redus semnificativ producțiile fermierilor.

Performanța lui Tiberiu Stan demonstrează că, prin tehnologie agricolă modernă și prin aplicarea unor scheme precise de fertilizare și protecție fitosanitară, se pot obține producții excepționale chiar și în condiții vitrege.

România și recordurile mondiale

Chiar dacă trofeul de la Iași a adus multă mândrie în rândul agricultorilor români, recordul mondial rămâne încă departe: 17,96 tone la hectar, obținute în 2022 de fermierul britanic Tim Lamyman, la o cultură de grâu de iarnă „DSV Champion”, în Lincolnshire.

Cu toate acestea, faptul că un fermier ieșean a reușit să atingă nivelul de peste 10 tone la hectar fără irigații reprezintă o premieră notabilă și o dovadă că Moldova poate redeveni o regiune agricolă de referință.

O șansă pentru agricultura ieșeană

Succesul fermei Evi Blossom SRL este privit ca un exemplu de bună practică și ca o dovadă a potențialului agricol din județ. Dacă performanțele ar putea fi replicate pe suprafețe mai mari, impactul economic asupra comunității locale ar fi major, prin creșterea producției și a veniturilor fermierilor. Daniel BACIU