Un ieșean, scos din ascunzătoarea din Marea Britanie. Condamnat la aproape 4 ani de pușcărie

* un bărbat de 45 de ani din Iași, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, a fost capturat în Marea Britanie și adus sub escortă în România * pe numele său exista un mandat definitiv de executare a pedepsei de 3 ani și 9 luni, emis de Judecătoria Iași * operațiunea a vizat și un al doilea fugar, din Cluj, condamnat pentru șantaj

Poliția Română a anunțat că doi români care încercau să își piardă urma în Regatul Unit au fost prinși și predați autorităților din țară. Intervenția s-a desfășurat pe 10 septembrie 2025, cu sprijinul polițiștilor britanici și al structurilor de cooperare internațională.

Primul caz este cel al unui ieșean de 45 de ani, condamnat definitiv la 3 ani și 9 luni de închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier. Mandatul a fost emis de Judecătoria Iași, însă bărbatul a ales să se ascundă peste graniță, sperând să scape de pedeapsă. A fost localizat în Marea Britanie, reținut și readus în țară, unde a fost plasat direct într-un penitenciar pentru a-și executa restul condamnării.

Al doilea caz privește un bărbat de 39 de ani din Cluj, condamnat pentru șantaj. Pe numele său exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 3 luni, emis de Judecătoria Turda. Și el a fost preluat de polițiștii români și transportat în România, fiind deja introdus într-o unitate de detenție.

Reprezentanții Poliției Române subliniază că aceste capturi fac parte dintr-un efort constant de aducere în țară a infractorilor care se ascund peste hotare. Potrivit statisticilor recente, sute de români condamnați definitiv încearcă anual să se sustragă pedepsei prin fuga în străinătate. Totuși, datorită cooperării judiciare europene și a schimbului de informații prin canalele oficiale, mulți dintre aceștia sunt prinși și returnați.

Cazul ieșeanului capturat în Regatul Unit este relevant nu doar prin gravitatea faptelor, ci și prin simbolistica sa: oricât de departe ar încerca să fugă, legea îl ajunge din urmă. Pentru comunitatea locală din Iași, vestea readucerii acestui fugar are și o încărcătură morală — mesajul că justiția nu se oprește la graniță.

Ambii condamnați au fost escortați în regim de maximă siguranță și introduși în penitenciare, urmând să își ispășească integral pedepsele dispuse de instanțele românești. Autoritățile transmit că vor continua aceste acțiuni și că fiecare caz rezolvat reprezintă un pas înainte în lupta cu fenomenul infractorilor fugari.

Dan DIMA