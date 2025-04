Un ieșean și-a incendiat fosta soție, după ce a lovit-o în cap cu un ciocan

* individul, eliberat din Penitenciar pe 2 aprilie, și-a așteptat fosta soție (cea pe care o agresare în trecut) în fața blocului, înarmat cu un ciocan și un bidon de benzină, iar când femeia a revenit acasă de la muncă, la ora 5,30, a atacat-o cu o violență ieșită din comun * „Ambulanța a adus-o la UPU Sf. Spiridon, era într-o stare foarte gravă, cu traumatism cranio facial, cu fracturi la nivelul masivului facial și cu arsura estimată pe 60% din suprafața corporală, de gradul 2 și 3, căi aeriene și aftă. A fost sedata și intubată. Este pe ATI, în operație. Starea este gravă, instabila hemodinamic, echipa se luptă pentru a-i salva viața”, a transmis UPU Iași * infractorul a fost prins într-un cimitir

Un individ ieșit din închisoare zilele trecute, pentru bună purtare, după ce executase 18 luni dintr-o pedeapsă primită pentru fapte de violență domestică, a recidivat. În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași au fost sesizați cu privire la faptul că, în fața unui bloc din municipiul Iași, o femeie, în vârstă de 47 de ani, ar fi fost lovită cu un obiect contondent, iar ulterior incendiată de fostul soț, în vârstă de 57 de ani.

Individul, eliberat pe 2 aprilie, și-a așteptat fosta soție (cea pe care o agresare în trecut) în fața blocului, înarmat cu un ciocan și un bidon de benzină, iar când femeia a revenit acasă de la muncă, la ora 5,30, a atacat-o cu o violență ieșită din comun.

„Persoana care a dat foc avea o atitudine ironică. Râdea. Sigur a bătut-o bine. Nu mai putea să se coordoneze, să se ridice, să strige după ajutor. Nu mai avea vlagă. Nu reuşea să îşi scoată haina de pe ea, să se tăvăleaască pe jos, să încerce cumva să stingă focul…”

„Ce îmi amintesc, primele cuvinte au fost ale soţiei, care a zis: Trezeşte-te, că arde cineva! A tras draperia, am văzut că era foc aici. Nu mi-am dat seama că este o persoană. Ştiam că am nişte apă plată cumpărată de ieri. Asta a salvat timp. Am luat o sticlă repede. Am început să o sting”, a spus un martor.

„Eu de asta m-am trezit. În sunet de lovituri. Persoana care a dat foc avea o atitudine ironică. Râdea. Sigur a bătut-o bine. Nu mai putea să se coordoneze, să se ridice, să strige după ajutor. Nu mai avea vlagă. Nu reuşea să îşi scoată haina de pe ea, să se tăvăleaască pe jos, să încerce cumva să stingă focul. După ce s-a stins focul, avea un gest… trăgea de la gât ceva, ca şi cum ar fi avut o eşarfă, ceva care să fi fost în jurul gâtului. A aruncat o parte din material jos. Ceea ce m-a făcut să cred că fost, într-adevăr, legată la gură. A dat focul şi a plecat. Considera că şi-a îndeplinit scopul. Nu a stat să vadă deznodămâbntul”, spune un alt martor.

„I-a pus o cârpă la gură. Cred că a adormit-o, apoi a bătut-o. După aia i-a dat foc. Pe ăsta, pe viaţă l-aș pune. Nu poţi să faci aşa ceva cu un om”, susține un vecin.

„Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează verificări pentru depistarea bărbatului bănuit de comiterea faptei. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate, împreună cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis IPJ Iași.

„Un apel la 112 la prima oră a dimineții ne anunța despre o femeie cu arsură, incendiată de către un bărbat, din declarații e fostul soț, dar și cu traumatism prin lovire cu un corp contondent. Ambulanța a adus-o la UPU Sf. Spiridon, era într-o stare foarte gravă, cu traumatism cranio facial, cu fracturi la nivelul masivului facial și cu arsura estimată pe 60% din suprafața corporală, de gradul 2 și 3, căi aeriene și aftă. A fost sedata și intubată. Are multiple fracturi la nivelul masivului facial și arsură severă. A fost chemată chirurgia plastică și maxilo-facială, ORL, neurochirurgia. Este pe ATI, în operație. Starea este gravă, instabila hemodinamic, echipa se luptă pentru a-i salva viața. Pacienta a vorbit pentru că era conștientă, vecinii au auzit țipetele, au sunat la 112 și au relatat ce i s-a întâmplat, ca a fost lovită cu un corp contondent, ca i-a turnat un lichid inflamabil și i-a dat foc”, a declarat dr Diana Cimpoeșu, șefa UPU a Spitalului „Sf.Spiridon” din Iași.

Medicii care au operat-o susțin că șansele de supraviețuire ale femeii sunt foarte mici, având arsuri de gradul 3 pe 85 la sută din suprafața corpului.

Agresorul a fost prins

În 2023, barbatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru violență în familie. La scurt timp după despărțirea de soție, acesta a văzut-o cu noul concubin într-un local și a agresat-o. A ieșit pe 2 aprilie pentru bună purtare.

Ieri, individul a așteptat-o pe femeie în fața blocului unde aceasta stătea cu chirie de 2 luni.

După oribila faptă, a fugit de la locul atacului, însă a fost găsit, beat, într-un cimitir, câteva ore mai târziu.

Avea cu el o sticlă de antigel și plănuia să se sinucidă. Nu a apucat să bea.

La ieșirea din spital, unde i s-au recoltat probe, a declarat ca a vrut să o omoare, pentru că i-a distrus viața, dar nu știe dacă i-a reușit. A spus, răspicat, că nu îi pare rău.

Maria STANCU, Laura RADU, Carmen DEACONU