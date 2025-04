Un meci cât un sezon. Poli Iași vrea victoria cu Unirea Slobozia

* „Înainte, nu arătam ca o echipă. De o lună de zile, chiar arătăm ca o echipă care muncește, se dăruiește, se sacrifică. Asta e foarte important. Jucătorii s-au schimbat în ultima perioadă, eu am rămas la fel, motivator!, susține antrenorul Vasile Miriuță

Poli Iaşi se pregăteşte pentru un nou duel de foc în play-out-ul Superligii României. Echipa pregătită de Vasile Miriuță va da piept cu Unirea Slobozia, în deplasare, în etapa cu numărul 6, într-o partidă programată vineri, 25 aprilie 2025, începând cu ora 18:45.

Gruparea din Copou vine după o victorie categorică, obținută pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 3-0, și are un moral foarte bun înaintea partidei de la Slobozia.

Vasile Miriuță, tehnicianul din Copou, a prefațat partida de vineri și crede că acesta este cel mai important meci din play-out pentru Poli Iași.

„În două zile vom avea încă o finală foarte dificilă. Mi-ar fi plăcut să jucăm duminică, Slobozia are două zile în plus de odihnă față de noi. Asta contează mai puțin, trebuie să jucăm, să facem o partidă foarte bună, să luăm cele trei puncte. Va fi o partidă foarte grea, ca și celelalte, dar asta parcă e cea mai grea. Slobozia își joacă ultima șansă. Noi suntem cu câteva puncte în fața lor, nu suntem scăpați. Trebuie să fim pregătiți 200% să facem o partidă bună și să câștigăm. Ne dorim foarte mult să câștigăm, ne așteaptă o partidă foarte grea, trebuie să fim pregătiți”, a declarat Vasile Miriuță, la conferința de presă.

Poli Iași poate scăpa de locurile direct retrogradabile

Cu o victorie pe terenul celor de la Unirea Slobozia, Poli Iași poate scăpa de emoțiile provocate de ultimele două poziții, care duc direct în liga secundă. Vasile Miriuță știe că are o misiune dificilă, dar a declarat că are mare încredere în jucătorii pe care îi pregătește în Copou. „E o partidă foarte grea. Primul obiectiv e să bagi două echipe sub tine. Unii se gândesc că e ușor, nu e. Sunt șapte puncte, mai sunt patru jocuri, 12 puncte în joc. Dacă o să câștigăm, scăpăm de ultimele două locuri. E important ca băieții să își dea seama că mai e mult, mai sunt patru jocuri. Am bătut Botoșaniul, am luat câteva puncte avans. 12 puncte sunt multe, puse în joc. Trebuie să facem puncte. Am noroc pentru că am niște băieți buni în echipă, înțeleg ce cer eu, ce cere conducerea. Știu foarte bine ce au de făcut. Ei joacă pentru ei, pentru club, nu pentru Miriuță. Au contracte, unii poate vor avea oferte de la echipe mai bune. Chiar mă bucur pentru că văd un vestiar unit de o lună de zile. Mă bucur că arătăm a echipă. Înainte, nu arătam ca o echipă. De o lună de zile, chiar arătăm ca o echipă care muncește, se dăruiește, se sacrifică. Asta e foarte important. Jucătorii s-au schimbat în ultima perioadă, eu am rămas la fel, motivator. Ei și-au dat seama că nu pot sta cu capul plecat, să piardă tot timpul. Au primit încredere, și-au dat seama că sunt fotbaliști buni, nu sunt mai slabi ca ceilalți. S-au sacrificat, se sacrifică în continuare”, a mai spus tehnicianul „alb-albaștrilor”.

Nu se gândește la primele locuri

Chiar dacă Poli Iași traversează o perioadă foarte bună, Vasile Miriuță nu îndrăznește să se gândească la primele poziții din play-out și are un singur obiectiv: să salveze echipa de la retrogradare. „(n.r. - Dacă se gândește la primele poziții din play-out) Mă gândesc cum să dorm bine la noapte, să fiu inspirat. Nu mă gândesc nici la primul loc, al al doilea, la patru sau la cinci. Vreau să fiu inspirat. Voi face schimbări, sunt patru zile de la ultimul joc. Avem nevoie de forțe proaspete. Am mai mers eu la Galați fără să schimb echipa, am pierdut. Acum, voi schimba 100%. Am în cap unde voi schimba. Mă gândesc numai la Iași. Știți cum e, pierzi un meci, iar ești prost. Când câștigi ești cel mai bun, când pierzi ești cel mai slab”, a încheiat Vasile Miriuță.

Înainte de partida de vineri, Poli Iași ocupă poziția a zecea a clasamentului, cu 26 de puncte acumulate, în timp ce Unirea Slobozia are nevoie disperată de victorie, pentru a mai putea spera la salvarea de la retrogradare. Echipa pregătită de Adrian Mihalcea ocupă penultima poziție a clasamentului, direct retrogradabilă, cu doar 19 puncte acumulate. Cristian ANDREI