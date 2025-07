Un medic din Iași, în prima linie a dezbaterilor legate de diabet la Bruxelles

* unul din 11 români are diabet, iar peste 21% dintre cazuri rămân nediagnosticate * mai grav, peste 10.000 de români au murit în 2024 din cauza complicațiilor generate de boală

România s-a făcut auzită la Bruxelles prin două dintre cele mai respectate voci din diabetologia națională: conf. fr. Anca Pantea Stoian (UMF „Carol Davila” București) și dr. Delia Pintilei, medic din Iași, membră a Comisiei de Diabet din Ministerul Sănătății. Cele două au participat, în Parlamentul European, la conferința de elită „Increasing productivity, competitiveness and resilience by tackling the interplay between obesity and diabetes”, organizată de Forumul European de Diabet.

Evenimentul a adus în prim-plan o realitate alarmantă: diabetul și obezitatea acționează împreună ca o „epidemie dublă”, cu efecte devastatoare asupra sănătății populației europene și asupra economiei. Cu peste 240 de miliarde de euro cheltuiți anual în Uniunea Europeană pentru tratarea complicațiilor, specialiștii au cerut soluții rapide și investiții în prevenție.

„România a cheltuit în 2024 peste 2,6 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de pacienți cu diabet. Este esențial să investim în prevenție, în special în combaterea obezității, dacă vrem să reducem incidența diabetului de tip 2 și să protejăm viitorul sistemului de sănătate”, a declarat Dr. Delia Pintilei, medic diabetolog din Iași.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 90% dintre persoanele cu diabet suferă și de obezitate, iar riscul de a dezvolta diabet de tip 2 este de șapte ori mai mare pentru cei cu un indice de masă corporală crescut. Conform Diabetes Atlas 2024: 589 de milioane de adulți la nivel global trăiesc cu diabet (1 din 9 persoane); 252 de milioane dintre ei nu știu că suferă de această afecțiune; 3,4 milioane de decese au fost asociate diabetului doar în 2024; costurile globale pentru tratament au depășit 1.000 de miliarde de dolari.

În România, 1 din 11 adulți are diabet, iar peste 21% dintre cazuri rămân nediagnosticate. Mai grav, peste 10.000 de români au murit în 2024 din cauza complicațiilor generate de boală. „Prevenția, depistarea precoce și tratamentul corect sunt singurele instrumente care pot reduce impactul uriaș al acestei condiții.România are nevoie urgentă de programe de educație pentru sănătate, începând cu școala și continuând cu politicile publice”, a completat conf. dr. Anca Stoian.

Dr. Delia Pintilei a evidențiat și faptul că investiția în prevenție aduce beneficii economice pe termen lung: „Fiecare euro investit în prevenția și tratamentul diabetului poate aduce peste 5 euro în beneficii sociale directe”.

Forumul Român de Diabet, care îi susține pe cei doi medici în demersurile internaționale, este prima platformă națională de colaborare multi-stakeholder din domeniu, reunind autorități, societăți medicale, asociații de pacienți și reprezentanți ai industriei. Înființat în 2019, Forumul are ca obiectiv promovarea unui traseu medical clar, echitabil și eficient pentru persoanele cu diabet, aliniat standardelor europene.