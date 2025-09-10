Un nou drept pentru părinții din Iași. 8 zile de telemuncă pe lună pentru cei cu copii cu handicap

Camera Deputaților a dat undă verde unei legi așteptate de mii de familii din Iași și din țară: părinții care au în grijă copii cu dizabilități de până la 18 ani vor putea lucra opt zile pe lună de acasă. Măsura, salutată de organizațiile de sprijin, ridică însă semne de întrebare în privința aplicării reale în Iași, unde infrastructura pentru munca la distanță rămâne fragilă.

Adoptată miercuri în plenul Camerei Deputaților, legea introduce o facilitate crucială pentru salariații care îngrijesc copii încadrați în grad de handicap: posibilitatea de a lucra de acasă, în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, timp de opt zile lunar. Excepție fac doar domeniile în care specificul muncii nu permite acest mod de lucru – fabrici, transport, servicii de teren.

Pentru Iași, decizia vine ca o gură de aer pentru familiile care jonglează zilnic între job, drumuri către centrele de recuperare și lipsa unui sprijin real din partea statului. Într-un oraș sufocat de trafic și lipsit de servicii sociale adaptate, șansa de a rămâne opt zile acasă poate face diferența dintre epuizare și un minim echilibru.

Totuși, sindicatele atrag atenția că legea riscă să rămână doar pe hârtie. Multe companii din Iași nu au infrastructura necesară pentru telemuncă, iar angajatorii pot invoca „imposibilitatea obiectivă” pentru a refuza cererile. Mai mult, nu există sancțiuni clare pentru abuzuri sau refuzuri nemotivate.

Specialiștii avertizează că, fără o monitorizare strictă, măsura ar putea deveni doar o „iluzie socială”, bifată în legislație, dar greu de aplicat în teren. Iar pentru părinții din Iași care își cresc copiii cu handicap, realitatea rămâne aceeași: un stat care promite mult, dar oferă puțin.