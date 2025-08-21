Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național

Primarul Mihai Chirica a semnat autorizația de construire pentru lucrările de reabilitare și modernizare a spațiului perimetral Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Proiectul face parte dintr-un program amplu, intitulat „Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic”, care vizează transformarea completă a axului Mitropolie – Parcul Teatrului – Teatru – Filarmonică.

Proiectul prevede transformarea esplanadei Teatrului într-un parc urban modern și într-o piațetă destinată atât promenadelor, cât și evenimentelor culturale. Zona studiată are o suprafață de 17.060 mp, dintre care 6.250 mp de spațiu verde reconfigurat, cu arborii existenți integrați în peisaj; 9.448 mp de alei pietonale din piatră naturală; 1.297 mp de alei din pietriș stabilizat.

De asemenea, spațiul va fi dotat cu mobilier urban modern: 91 de bănci de diverse tipuri, 20 de scaune amovibile, 40 de coșuri de gunoi, 5 cișmele, 35 de rastele pentru biciclete, precum și 15 plăci istorice cu cod QR, 3 totemuri informative și 6 panouri electronice.

Statuia lui Miron Costin va fi pusă în valoare printr-un iluminat arhitectural spectaculos, de tip „ploaie de lumini”, iar actualul sens giratoriu și locurile de parcare din jurul monumentului vor fi desființate.

Schimbări majore în trafic

Strada Cuza Vodă (tronsonul dintre I.C. Brătianu și Mănăstirea Dancu) va fi închisă circulației auto, rămânând accesibile doar tramvaiele și pietonii.

Strada Matei Milo va deveni pietonală, cu extinderea zonelor verzi și a spațiilor de promenadă.

Parcarea din intersecția Matei Milo – Agatha Bârsecu ar putea fi desființată.

Spațiul verde al Teatrului Național datează din 1896, odată cu inaugurarea clădirii, fiind reconfigurat o singură dată, în 1955. Teatrul Cub, vizat de relocare pe actuala parcare din spatele Primăriei, a fost ridicat provizoriu în 2008.

Proiectul are o valoare estimată de 27,6 milioane lei și este propus spre finanțare din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 7 – O regiune mai atractivă, unde Municipiul Iași are o alocare de aproape 19 milioane euro.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a fost realizată de Youplan Development SRL Iași, cu toate avizele necesare – mediu, utilități, Comisia de Circulație și Poliția Rutieră.

Proiect mai amplu

Modernizarea spațiului din jurul Teatrului Național se înscrie într-un plan mai larg, care include consolidarea și reabilitarea Filarmonicii „Moldova”, restaurarea picturii interioare a Catedralei Mitropolitane realizată de Gheorghe Tattarescu, amenajarea zonei Colegiului de Arte „Octav Băncilă”.

Astfel, Iașul va beneficia de o nouă axă culturală și turistică, între Mitropolie și Colegiul de Arte, menită să devină un reper urbanistic și un punct de atracție pentru locuitori și vizitatori. Carmen DEACONU