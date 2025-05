Urmașul lui Socrate, de la Iași

La ediţia a XXXIII-a a Olimpiadei Internaţionale de Filosofie 2025, găzduită la Bari, Italia, elevul Matei David Şerban, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, a fost recompensat cu o menţiune care confirmă excelenţa Iașului în studiul disciplinelor umaniste.

Competiţia a reunit 111 participanţi din 54 de ţări, România fiind reprezentată de doi elevi. Unul dintre ei, Matei David Şerban, este elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, coordonat de prof. Ana Maria Fuioagă.

Menţiunea cu care a fost răsplătit la finalul participării la olimpiadă reprezintă o performanţă care se înscrie într-o tradiţie a calităţii educaţiei din sfera disciplinelor socio-umane.

Matei Şerban David este elev în clasa a XI-a A, la profilul matematică - informatică, şi a arătat pasiune pentru disciplina Filozofie (care se studiază la şcoală în clasa a XII-a) pe care a valorificat-o prin muncă asiduă, competenţe de interpretare şi analiză, dar şi prin capacitatea de a transpune concepte complexe într-o limbă de circulaţie internaţională. „Olimpiada Internaţională de Filosofie nu a fost doar un concurs, a fost o întâlnire. Cu idei, cu oameni, cu diferenţe şi cu o limbă comună: întrebarea. Tema din acest an, convivialitate, ne îndeamnă să căutăm locurile în care filosofia apare. Nu doar în sălile de clasă sau biblioteci, ci şi în tăcerile dintre oameni, în gesturi mici, în momentele în care ascultăm cu adevărat. Întâlnirea cu ceilalţi participanţi a fost, fără îndoială, forma cea mai vie a convivialităţii. Nu ne ştiam, veneam din medii şi culturi diferite, dar ne-am regăsit în curiozitatea comună. În primele zile, discuţiile au fost prudente, dar rapid s-au transformat în conversaţii lungi despre libertate, despre identitate, despre cine suntem şi ce înseamnă să gândim împreună. Întâlnirea în sine devenea un act filosofic: nu pentru că rosteam idei mari, ci pentru că aveam răbdarea de a asculta fără a grăbi concluziile”, a spus Matei Şerban David.

El a reiterat importanţa Filosofiei, esenţială pentru educaţie, deoarece dezvoltă gândirea critică, stimulează curiozitatea intelectuală şi ajută elevii să-şi formeze propriile valori, contribuind la o înţelegere profundă a lumii. „Într-una dintre conferinţe s-a vorbit despre Banchetul lui Platon, o formă ideală de convivialitate. Nu e vorba doar de a fi de acord, ci de a accepta că adevărul se construieşte împreună, uneori prin contra argumentare, dar întotdeauna prin prezenţă, ne-a explicat profesorul ce a susţinut prelegerea. Multiculturalitate, la Olimpiada Internaţională de Filosofie, nu este doar un concept abstract, ci o formă de viaţă. Într-un fel, tocmai prin această diversitate, filosofia devenea mai largă”, a spus Matei Şerban David.

El a învăţat totodată că întrebările sunt mai importante decât răspunsurile, că frumuseţea nu stă în uniformizare. „Am învăţat să locuiesc pentru o clipă în gândul celuilalt, fără să uit cine sunt. Multiculturalitate a devenit, astfel, o formă de convivialitate, iar aşa cum am trăit-o acolo, nu este doar o realitate a lumii în care trăim, ci o şansă. O şansă de a ne lărgi orizonturile, de a deveni mai atenţi, mai umani. În urma acestei olimpiade, am înţeles că a convieţui cu ceilalţi, mai ales când există diferenţe culturale, nu înseamnă să ne uniformizăm. Înseamnă să acceptăm fragilitatea dialogului şi totuşi să îl purtăm, cu răbdare. Şi dacă filosofia mai are un rost în lumea contemporană, cred că este tocmai acesta: să ne înveţe cum să fim împreună fără a renunţa la propria persoană”, a spus Matei Şerban David. Laura RADU