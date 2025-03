Urtoi, „executat” de la conducere Consiliului de administrație al CNIR

Cătălin Urtoi a fost demis, astăzi, 26 martie, din funcția de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR). „Nu am de gând să merg înainte cu astfel de șmecherii de bulevard, introduse golănește într-un CA, al unei companii strategice pentru România”, a postat Urtoi pe contul său de socializare.

Ședința Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) a deburat miercuri, 26 martie, cu o uriață surpriză: demiterea președintelui CA, ieșeanul Cătălin Urtoi. „După două luni (ianuarie și februarie) în care patru membri de CA nu au fost de acord cu procedura și întocmirea Convocatorului de către Președintele CA, astăzi au acceptat să fie prezenți la ședința convocată de către subsemnatul! Mă întreb de ce până astăzi nu s-a întâmplat acest lucru în urma convocarilor anterioare?! Mă întreb de ce ni s-au blocat în lunile ianuarie și februarie indemnizațiile a trei membri, dacă astăzi s-a ajuns la concluzia că procedural convocatorul a fost ok, drept pentru care au decis să vină la ședință după mai bine de două luni în care au refuzat! Și totuși am aflat de ce astăzi au fost prezenți în sală”, a precisat Cătălin Urtoi.

Acesta susține că „s-a produs un abuz grav” cu privire la modul de desfășurare a unei ședințe de CA, „un simulacru pus la cale de cei patru membri: Bogdan Pascu, Ioniță Ștefan, Lucian Simion, Gabriel Budescu (membru CA interimar și director general CNIR).

Propunerea a venit din partea membrului CA Bogdan Pascu, care a precizat că, „în conformitate cu legea 31/1990, art. 140 (3) care spune că președintele CA poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație... propun revocarea președintelui”.

S-a votat, iar președintelui CA, Cătălin Urtoi, i s-a interzis să mai ia cuvântul!

„Au numit noul președinte de CA printr-o acțiune ilegală și fără să se țină cont de o procedură conform legii în astfel de situații. În aceste condiții, împreună cu ceilalți doi membri de CA, Marius Sorin Bota și Cosmin Petrescu, am părăsit sala. Nu am de gând să merg înainte cu astfel de șmecherii de bulevard, introduse golănește într-un CA, al unei companii strategice pentru România! În final, mai menționez că bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe 2025, prezentat CA-ului de către directorul general, nu are semnătura directorului economic financiar ,așa cum prevede legea, deoarece varianta întocmită de către DF nu a fost luată în considerare de către directorul general! Mai menționez că de ieri este la companie Corpul de control al ministrului, iar la momentul întâlnirii cu aceștia am solicitat în calitate de președinte CA să fiu informat despre tema controlului și am fost refuzat cu eleganță. Cam așa se joacă la CNIR când devii incomod. Timpul si justiția vor demonstra cine a avut dreptate. Voi solicita acționarului prin intermediul AGA să stopeze abuzurile membrilor CA și să ia deciziile legale care se impun. Eu nu am greșit cu nimic”, a transmis Cătălin Urtoi.

Daniel BACIU