Val de foc peste oraș. Aglomerație la piscinele din Iași

* zilele toride transformă orașul într-o capcană de asfalt, iar nevoia de răcoare devine urgentă * de la piscine retrase în natură, până la ștranduri cu prețuri populare, Iașul oferă tot mai multe soluții de supraviețuire urbană pe timp de caniculă

Când orașul începe să toate la propriu, cu asfaltul devenind un tăciune în plin soare, supraviețuirea devine o chestiune de răcoare acvatică. Din fericire, Iașul nu te lasă fără opțiuni – de la ștranduri simbol ale verii, până la piscine exclusiviste ascunse în natură și spații cu atmosferă premium, unde prețul reflectă confortul oferit. Tarifele par piperate, însă aglomerația, mai ales din week-end, arată că totuși ieșenii își permit.

La doar 10 minute de centru, Sunrise Pool Ciric oferă o evadare quasi‑naturală: bazine largi, 100 de șezlonguri și prețuri fixe – 50 lei între luni și vineri, 70 lei în weekend; copiii sub 4 ani intră gratuit, fără șezlong – iar de sărbători, tariful rămâne 50 lei.

Puțin spre periferie, Piscina EOS din Rediu se prezintă ca o destinație de familie: 50 lei de zi lucrătoare, 70 lei în weekend, iar copiii sub 10 ani plătesc 30 lei – fără șezlong; între 3‑10 ani pot opta contra cost pentru șezlong, iar programul de seară (18:30‑20:00) costă tot 30 lei..

În centrul comercial al cartierului Tineretului, Piscina Good Mood, un spațiu atent îngrijit, lipsește specificarea unui preț exact – se intră pe bază de rezervare; deși curată și adaptată familiei, „locul e limitat și cererea mare”. Pe Str. Pădurea Surdă, Piscina Le GaGa joacă la două capete: confort privat, vedere de parc și tarife care urcă de la 60 lei în timpul săptămânii, la 70 lei sâmbăta și 80 lei duminica, toate cu șezlong, parcare, mâncare și băutură incluse.

Simbolurile verii ieșene

Pentru un buget redus, Ștrandul Municipal e regiunea economică a verii: doar 13 lei/adult, 3 lei/copil, program 08:00‑20:00 – aici, răcoarea vine la pachet cu aglomerație, muzică tare și recenzii mixte despre apă și mâncare.

Alternativ, intrarea la Plaja Nicolina (Purcica) e 9 lei pentru adulți, copiii sub 7 ani intră gratuit, iar șezlongul se închiriază cu 6 lei. Nămolul terapeutic costă 2 lei, iar pensionarii puteau achiziționa abonamente de 13 lei. Mai departe, la complexele de agrement din afara orașului, Agrement Victoria propune Aqua Party‑uri între 40‑60 lei în timpul săptămânii și până la 80 lei la weekend, pentru adulți sau copii peste 10 ani, inclusiv cu șezlong.

Iar la Complexul Paradisul Verde, la aproximativ 25 de minute, intrarea pentru adulți costă 50 lei cu șezlong inclus, copiii între 7‑12 ani plătesc 25 lei, iar cei sub 7 ani intră gratuit. Iașul fierbe, dar are soluții pentru supraviețuire. Dacă vrei escapadă naturală cu buget mediu, alege Ciric sau Rediu. Dacă vrei confort total și atmosferă exclusivistă, mergi la Le GaGa sau Victoria. Pentru varianta low-cost, Ștrandul Municipalul sau Plaja Nicolina rămân nemuritoare. Indiferent de alegere, răcoarea se plătește – între 9 și 80 de lei, dar e o investiție în sănătatea ta sub codul roșu de caniculă.

Clara DIMA