Val de internări fără precedent, la Maternitatea „Elena Doamna”

* Spitalul „Elena Doamna”, cu 120 de paturi, a fost nevoit să preia întreaga activitate medicală de la nivelul regiunii de Nord-Est a Moldovei, în urma incendiului de la Maternitatea „Cuza Vodă”, din urmă cu două săptămâni

La doar două săptămâni după incendiul care a afectat Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”, personalul Maternității „Elena Doamna” s-a confruntat cu un val de internări fără precedent.

Pacientele au fost redirecționate spre singura altă maternitate aflată în subordinea Consiliului Județean Iași, unde fiecare caz a fost gestionat cu profesionalism și dedicare. Medicii, asistentele și moașele au lucrat la capacitate maximă, pentru ca viitoarele mame și nou-născuții lor să fie în siguranță și să nu resimtă consecințele dezastrului. „Mobilizarea întregului personal a fost exemplară, acționând cu dăruire și profesionalism, rămânând în serviciu peste orele de program, venind din timpul liber în spital, operând non-stop în cele 2 săli de operații disponibile (o sală de operație se renovează întrucât în unitatea noastră se va reloca pe perioadă determinată și o altă unitate sanitară), asistând nașteri în sala de nașteri, câte 2-3 parturiente simultan”, a transmis dr. Emil, Anton, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna”.

În aceste condiții de urgență și de stare de necesitate, pe cele 120 de paturi disponibile de la „Elena Doamna” erau internate 148 de paciente, iar pe 35 de paturi la neonatologie erau internați 70 nou-născuți. „Am depășit acest moment fără incidente, fără infecții nozocomiale și toată lumea a fost tratată cu profesionalism și dăruire, fiind mulțumită de întregul corp medical. Un suport deosebit l-am primit și de la colegii din Spitalul Cuza Vodă prin delegarea de personal pentru sectoarele deficitare, având în vedere și perioada de concedii. Spitalul Elena Doamna, cu 120 de paturi, a fost nevoit să preia întreaga activitate medicală de la nivelul regiunii de Nord-Est a Moldovei”, a precizat dr. Emil, Anton, managerul de la Spitalul „Elena Doamna”. Carmen DEACONU