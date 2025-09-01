Valorizarea patrimoniului cultural prin digitalizare – tema unui proiect internaţional

Marți, începe la Iași un atractiv eveniment cultural-științific, prilejuit de implementarea proiectului CHARME – Digital Cultural Heritage Activity acRoss Multiple European Regions (Activitáți de digitalizare a patrimoniului cultural în diverse regiuni europene). Acesta este finanțat prin Programul Operațional de Cooperare Teritorială INTERREG EUROPE 2021-2027, în care Municipiul Iași este partener cu alte patru primării și o universitate: Primăria Pavia (lItalia) - lider de proiect, Primăria Poitiers (Franta), Primăria Coimbra (Portugalia), Primăria Turku (Finlanda), Universitatea din Pavia (Advisory Partener) şi Biroul pentru Integrare Europeană Lvov, din Ucraina (Discovery Partner).

De la ora 9,00, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii laşi, are loc Conferința proiectului și prezentarea bunelor practici ale Municipiului laşi pe tema "Digitalizarea patrimoniului cultural, incluziune și implicarea tinerilor”, la care vor conferenția prestigioşi reprezentanți ai mediului academic din laşi şi din Italia, experţi, reprezentanți ai unor muzee și autoritāți publice europene. Vor mai fi prezenţi, de asemenea, profesori universitari, viceprimari, consilieri locali din Italia, Franta, Portugalia, Finlanda

Tematica abordată de proiectul CHARME este valorizarea prin digitalizare a patrimoniului cultural ca element cheie pentru construirea identității Europene și încurajarea inovației, creativității și creşterii economice. Digitalizarea creează mai multe posibilităti și căi de revalorizare a moştenirii culturale, pentru producerea de noi servicii și produse inovatoare, creative, în diverse sectoare, cum ar fi restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural, managementul conservării, impactul de mediu precum și al implicării cetățeneşti – în mod special al tinerilor-, promovarea incluziuni sociale prin cultură.

La 12.30 va avea loc în cadrul Palatului Culturii prima vizită de ,,bune practici”, cu tema ,,Curtea Domnească din laşi prin Realitate Virtuală şi modele 3D.” Aceasta poate fi descoperită prin intermediul RV. Abordarea integrează cele mai noi tehnologii, precum VR, 3D și AI în mediul muzeal. Activitatea oferă vizitatorilor oportunitatea de a explora, cu ajutorul ochelarilor VR, atmosfera a cinci episoade istorice, desfäşurate pe amplasamentul actual al Palatului Culturii din laşi, fosta Curte domenască: „Decapitarea boierilor în timpul domniei lui Lặpuşneanu" (1564), care evidențiază tensiunea și importanța acestui eveniment tragic din istoria Moldovei; ,,Alegerea domnitorului Alexandru loan Cuza" (1859), imaginată din perspectiva Al; „Palatul în flăcări" (1880) îl transforma pe vizitator într-un martor direct al acestui eveniment devastator; iar„Dezvelirea statuii lui Stefan cel Mare (1883)” recreează atmosfera festivă a acestui moment inaugural.

A doua vizită de ,,bune practici” se intitulează ,,MuzeAR - app pentru a descoperi cum funcţionează obiectele de patrimoniu din Muzeul Etnografic de la Palatul Culturii.” Această aplicație interactivă foloseşte tehnologia XR pentru a valorifica patrimoniul expus în muzeul amintit. Vizitatorii pot folosi telefonul pentru a descoperi modul antic de utilizare a patru dintre cele mai importante instalații din colecţia muzeului, oferind o nouă înțelegere a istoriei şi culturii locale.

,,Acest proiect reprezintă pentru Municipiul laşi o bună oportunitate pentru a promova valorile oraşului, pentru a realiza un schimbi de bune practici la nivel european, de a identifica noi oportunitäți de colaborare culturală și academică.” – a subliniat Elena Farca, managerul Prooiectului CHARME.

