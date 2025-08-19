Vara muzicii la Iași. Filarmonica „Moldova” aduce scena simfonică în aer liber

* Stagiunea Estivală 2025 a Filarmonicii „Moldova” aduce în inima Iașului două seri memorabile la Amfiteatrul Palas: un concert coral pe 21 august și un spectacol dedicat muzicii de film pe 22 august * intrarea este liberă pentru toți iubitorii de cultură

Iașul respiră cultură și vara. Filarmonica „Moldova” transformă din nou Amfiteatrul Palas într-o scenă simfonică sub cerul liber, continuând Stagiunea Estivală 2025 cu două concerte-eveniment care aduc muzica mai aproape de publicul larg.

Primul recital are loc joi, 21 august, de la ora 19:00, și propune publicului ieșean un program coral de excepție sub titlul „Armonii de vară”. Corul academic „Gavriil Musicescu”, condus de dirijorul Bogdan Cojocaru, va îmbina tradiția și rafinamentul sonor într-o seară ce promite intensitate și emoție. Alături de cor, vor urca pe scenă trei soliști de marcă: soprana Victoria Bleortz, baritonul Ciprian Rusu și tenorul Liviu Muntean, care vor adăuga culoare și expresivitate momentului artistic.

A doua seară, vineri, 22 august, tot de la ora 19:00, este dedicată muzicii de film. Orchestra simfonică a Filarmonicii, sub bagheta lui Constantin Grigore, va interpreta coloane sonore celebre, de la partituri care au făcut istorie la teme contemporane care au cucerit generații. Spectacolul promite să transforme Amfiteatrul Palas într-un cinematograf sonor, în care emoția e condusă de puterea muzicii live.

Intrarea la ambele evenimente este gratuită, iar acest detaliu transformă concertele într-o sărbătoare a comunității. Într-un oraș universitar și efervescent, accesul liber la muzică de calitate reprezintă un gest de apropiere între artiști și public, dar și o invitație de a redescoperi frumusețea culturii în mijlocul verii.

Stagiunea Estivală, devenită deja tradiție la Iași, are rolul de a sparge barierele dintre scena filarmonicii și spațiul urban. Amfiteatrul Palas, amplasat în centrul orașului, adună de fiecare dată sute de spectatori, confirmând apetitul ieșenilor pentru evenimente culturale vii și accesibile.

Dincolo de notele muzicale, concertele transmit un mesaj important: cultura nu are vacanță, iar Iașul rămâne un oraș în care arta respiră liber, indiferent de anotimp.

Maura ANGHEL