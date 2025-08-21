Vârsta medie a mașinilor intrate în circulația în capitala Moldovei a scăzut la 10,5 ani

* dintr-un total de 492 de autoturisme noi care au intrat în parcul auto al județului luna trecută, 224 au fost Dacia * marca Toyota vine puternic din urmă, cu 57 de mașini înmatriculate, reprezentând 12% din total

Vara anului 2025 aduce o surpriză importantă pentru parcul auto din Iași. În iulie, aproape 500 de mașini noi au fost înmatriculate în capitala Moldovei, cu 77% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Conform datelor oferite de Direcția Generală de Permise de Conducere și Înmatriculări, vârsta medie a mașinilor intrate în circulația în capitala Moldovei a scăzut la 10.5 ani, iar interesul conducătorilor auto pentru mașinile de tip hibrid continuă să crească.

Conform datelor furnizate de Direcția Generală de Permise de Conducere și Înmatriculări, cei mai mulți dintre ieșenii care au optat pentru un autoturism nou au decis să aleagă marca națională. Astfel, dintr-un total de 492 de autoturisme noi care au intrat în parcul auto al județului, 224 au fost Dacia . Marca Toyota vine puternic din urmă, cu 57 de mașini înmatriculate, reprezentând 12% din total. Ieșenii care au ales să achiziționeze autoturisme noi au mai optat pentru marca Hyndai, 7%, dar și pentru Suzuki, 5%.

Ieșenii, mari iubitori ai mărcilor germane de autoturisme

De-a lungul anilor, ieșenii au dovedit că sunt mari iubitori ai mărcilor germane de autoturisme. Astfel, în detrimentul mașinilor noi, există foarte mulți conducători auto care optează pentru autovehicule second-hand. Conform statisticilor, cei care au ales această variantă au optat pentru mărcile BMW și Audi. De menționat este că au existat și ieșeni care au înmatriculat mașini BMW și Audi noi, dar numărul lor a fost destul de mic. Astfel, 1.4% dintre autoturismele noi înmatriculate în Iași au fost marca Audi, în timp ce BMW a înregistrat doar 1%.

Conform datelor existente, se pare că vârsta medie a autoturismelor înmatriculate la Iași în luna iulie a fost de 10.5 ani. Astfel, se pare că ieșenii au început să opteze pentru mașini mai tinere decât în aceeași perioadă a anului 2024. Cu toate acestea, o mare parte din parcul auto al județului este destul de veche. Cele mai multe, reprezentând 8% din total, reprezintă autoturisme fabricate în urmă cu 14 ani. De menționat este că cea mai veche dintre mașinile înmatriculate era fabricată în urmă cu 28 de ani. Cristian ANDREI