Vatman din Iași, agresat de un grup de tineri. A fost dus la spital

Incident regretabil într-un tramvai din Iași. Un vatman, angajat al Companiei de Transport Public, a fost agresat de un grup de tineri și a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Concret, în seara zilei de miercuri, 27 august 2025, la ora 20:05, pe traseul spre Târgu Cucu, în stația Tătărași Sud, un grup de tineri s-a urcat în tramvai și a început să facă scandal, deranjându-i pe ceilalți călători care se aflau în mijlocul de transport în comun.

În acel moment, vatmanul a intervenit pentru a-i liniști, dar unul dintre tineri nu a putut accepta acest lucru și a pulverizat spray lacrimogen în direcția sa. „Vatmanul a apelat imediat la numărul unic pentru situații de urgență, 112, și a așteptat intervenția ambulanței și a echipajului de Poliție, pentru a primi îngrijirile medicale necesare și pentru ca oamenii legii să continue cercetările în acest caz. Ne exprimăm regretul față de această situație și reafirmăm faptul că siguranța angajaților și a călătorilor este prioritatea noastră. Agresiunile asupra personalului de transport sunt inacceptabile și vor fi tratate cu maximă seriozitate. Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare!”, a transmis conducerea Companiei de Transport Public Iași.

Incidentul i-a scandalizat pe ieșeni

Incidentul care a avut loc în tramvaiul care circula spre Târgu Cucu i-a scandalizat pe ieșeni. Informațiile au fost publicat în mediul online, de către reprezentanții Companiei de Transport Public, iar internauții nu au rămas indiferenți. Cei mai mulți dintre ei au fost scandalizați de gestul la care au apelat tinerii călători, în momentul în care vatmanul a încercat să îi liniștească. Astfel, unii ieșeni sunt de părere că ceilalți călători trebuie să se implice în momentul în care sesizează astfel de situații, pentru aplanarea conflictelor. „Opinia publică ce a făcut? Dacă se implicau și călătorii alta era situația, dar conducătorul ce putea să facă singur. Dacă nu se implică și opinia publică o să vedem din ce în ce mai des asemenea situații”, a scriu un ieșean, pe rețelele de socializare.

Totodată, există și persoane care consideră că în tramvaiele și autobuzele din Iași trebuie să existe, în permanență, oameni ai legii. „Puneți jandarmi permanent, în toate autubuzele și tramvaiele, doi la număr, peste tot. Și control permanent la bilet”, a scris un alt ieșean, pe rețelele de socializare. Cristian ANDREI