Weekend plin pentru salvatorii ieșeni

Salvatorii ieșeni au avut parte de un weekend plin. Pompierii militari și echipajele SMURD din cadrul ISU Iași au desfășurat 179 de misiuni pentru salvarea vieților, protejarea bunurilor și siguranța comunității.

În ultimele 72 de ore, pompierii ieșeni au intervenit și au reușit să lichideze 12 incendii din județul Iași. Aceștia au intervenit în Popricani, unde o locuință și un depozit de furaje au fost distruse de flăcări. Conform informațiilor oferite de ISU Iași, vorbim despre 150 mp care au ars, plus cinci tone de furaje care au fost afectate. Cauza care a condus la izbucnirea incendiului este, cel mai probabil, folosirea intenționată a focului. Tot în weekendul recent încheiat, pompierii au intervenit în Lețcani, pentru a stinge focul izbucnit la o casă, din cauza unui coș de fum necurățat. În Iași, pe strada Aurel Vlaicu, salvatorii au intervenit de urgență pentru a stinge incendiul izbucnit la un autoturism, cauza probabilă fiind o defecțiune electrică. Tot în ultimele 72 de ore, pompierii ieșeni s-au luptat și cu șapte incendii de vegetație uscată, care au afectat aproximativ 2.200 mp.

Zeci de misiuni efectuate de echipajele SMURD

În ultimele 72 de ore, echipajele SMURD Iași au gestionat nu mai puțin de 82 de solicitări. Este vorba despre urgențe medicale, accidente, stopuri cardio-respiratorii și transporturi asistate.

Totodată, echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) a intervenit la 14 cazuri critice, iar echipajele de prim ajutor și transport pacienți au gestionat 68 de solicitări. Paramedicii și medicii au acordat sprijin prompt, demonstrând profesionalism și empatie în momentele dificile.

Salvatorii ieșeni au intervenit și la mai multe accidente grave care s-au produs pe raza județului. De exemplu, pe data de 5 septembrie 2025, la ora 20:17, aceștia s-au deplasat în comuna Scânteia, unde s-a produs un grav accident rutier, pe DJ 248. Este vorba despre un impact între o autoutilitară și o căruță, care s-a soldat cu cinci victim, în urma căruia două persoane au decedat. Salvatorii au intervenit rapid, acordând ajutor celorlalte victime implicate în această tragedie.

Tot în ultimele 72 de ore, salvatorii au participat la 54 de misiuni pentru supravegherea transporturilor de substanțe periculoase și monitorizarea situațiilor cu potențial pericol, dar și la nouă activități preventive: controale, avizări, autorizări și campanii de informare pentru siguranța cetățenilor. Cristian ANDREI