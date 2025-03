Zi infernală la Urgențe, cu sute de ieșeni accidentați în aceeași zi!

* la cea mai mare unitate de primiri urgențe din Moldova, la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, într-o singură gardă au fost 350 de prezentări, iar medicii spun că peste 30% dintre aceștia au venit din cauza unor accidentări în gospodărie * cel mai grav caz a fost al unui copil de 12 ani, care s-a tăiat cu motocoasa la câmp.

La UPU de la Spitalul „Sfântul Spiridon” s-a înregistrat un record de cazuri de pacienți care s-au rănit, au căzut ori sau accidentat în timp ce făceau diverse treburi prin gospodărie.

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie din Iași, un băiat de 12 ani a fost adus cu elicopterul după ce s-a tăiat la un picior cu motocoasa în timp ce își ajuta tatăl pe câmp. Medicii spun că astfel de cazuri sunt „sezoniere”, însă de multe ori se ajunge și la amputatii. „La noi au fost două cazuri de traume cu plăgi la nivelul membrelor inferioare, produse de motocoasă. Acum, cei doi copii sunt cu stare generală bună, prezintă plăgi dar fără influențarea vasculonervoasă, au fost operați sunt în continuare în secția de ortopedie sub tratament antibiotic și supraveghere medicală”, spune medicul Cătălina Ionescu, purtător de cuvânt Spitalul pentru Copii „Sf Maria” Iași.

Record de accidentări și la UPU „Sf.Spiridon”

La cea mai mare unitate de primiri urgențe din Moldova, la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, într-o singură gardă au fost 350 de prezentări, iar medicii spun că peste 30% dintre aceștia au venit din cauza unor accidentări în gospodărie. „La noi crește și numărul de accidente casnice, atât pentru faptul că sunt perioade de curățenie, perioade de activități agricole, este o perioadă cu mai multe riscuri, dar toate aceste accidente pot fi prevenite. Desigur, riscurile sunt foarte mari, o imobilizare postoperatorie poate dura săptămâni, chiar luni în funcție de tipul de fractură, în funcție de tipul de traumatism”, spune prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Cele mai multe accidentări se înregistrează la muncile câmpului

„Fiind colegi, am vrut să ajut pe cineva și din grabă m-am accidentat în mașina cositoare, care a rămas blocată. Tăiam niște iarbă”, spune un bărbat ajuns la urgențe.

„Eu am fost la lucru, am venit de la lucru cu bicicleta, iar când am intrat în curte, e vale la mine în curte și beton jos și mi-au sărit saboții de pe față la frână și am venit pe-o parte, în umăr și în coastă”, explică un alt pacient.

Medicii trag un semnal de alarmă și îndeamnă la atenție sporită, astfel de accidentări pot duce la amputatii, ori chiar pierderea vieții.