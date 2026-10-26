RUN Iași 2026 aduce o zi de cursă, două zile de evenimente și întâlniri cu campioni, scriitori și medici

Trei zile de sport, energie și povești care inspiră! RUN IAȘI 2026 transformă ultimul weekend din octombrie și prima zi din noiembrie într-o sărbătoare a alergării, cu activități gratuite, discuții cu invitați speciali și o cursă de 10 kilometri prin Iași. Expo Area își deschide porțile vineri și sâmbătă, iar duminică, 1 noiembrie, alergătorii iau startul în Parcul Regina Maria, din zona Podu Roș.

Evenimentele încep vineri, 30 octombrie, între orele 14:00 și 20:00, la Sala de Sport din Campusul Tudor Vladimirescu. Accesul la Expo Area este liber, iar vizitatorii vor putea participa la activări, concursuri, tombole și întâlniri cu oameni care au povești impresionante.

De la ora 18:00, publicul se va întâlni cu Nicolae Alexandru Soare, ambasadorul RUN IAȘI, campion național și deținător al recordului național la maraton. Vor urma, de la 18:30, discuțiile RUN TALKS, dedicate alergării, performanței și sănătății, alături de sportiv, alergătorul amator Bogdan Holubaș și medicul neurochirurg Bogdan Iliescu. Sesiunea se încheie cu întrebări din partea publicului.

Sâmbătă, 31 octombrie, Expo Area va fi deschisă între orele 10:00 și 20:00. Între 11:00 și 12:00, cinci universități ieșene – UAIC, TUIASI, UMF, USV Iași și UNAGE – își vor prezenta specificul în cadrul STUD TALKS.

După-amiază, între orele 15:00 și 16:00, scena va fi ocupată de scriitorul și pasionatul de alergare Bogdan Crețu și de Paul Georgescu, ambasador RUN IAȘI, înotător de performanță care a traversat cele mai periculoase șapte strâmtori din lume și a stabilit recorduri în ape foarte reci. Și această întâlnire va include o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Duminică, 1 noiembrie, vine momentul cel mai așteptat: cursa de 10 kilometri! Ridicarea kiturilor pentru alergătorii din afara Iașului este programată între 07:30 și 08:45, startul se dă la ora 09:00, iar finish-ul ultimilor alergători este estimat pentru 10:30. Premierea elitei începe la 10:30, urmată de premierea pe categorii și universități, de la ora 11:00.

Participanții trebuie să aibă la ridicarea kitului un act de identitate și declarația pe propria răspundere completată și semnată. Studenții au nevoie și de legitimația de student. La Expo Area nu se fac înscrieri noi, ci doar se distribuie kiturile celor deja înscriși.

RUN IAȘI aduce împreună sportivi, studenți și pasionați de mișcare. Vineri și sâmbătă, întâlnirile și activitățile, duminică, alergarea: Iașul se pregătește pentru un weekend în care sportul unește comunitatea!

Carmen DEACONU