Aeroportul Iași pregătește o nouă investiție pentru creșterea siguranței operaționale și a capacității de funcționare, inclusiv în condiții meteo dificile. Regia propune alocarea a 1,21 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de aterizare instrumentală, cu ținta de a ajunge la categoria CAT III.

Bugetul Aeroportului Iași pentru 2026 este din nou rectificat, însă de această dată modificarea vizează programul de investiții, nu cheltuielile curente. Veniturile și cheltuielile totale ale regiei cresc cu 1,21 milioane de lei, până la 180,15 milioane de lei, respectiv 173,03 milioane de lei, în timp ce profitul estimat rămâne la 7,123 milioane de lei.

Banii suplimentari sunt direcționați către fondul de dezvoltare, pentru introducerea în lista de investiții a unui obiectiv cu miză majoră pentru aeroport: studiul de fezabilitate privind creșterea capacității de operare și a gradului de siguranță, prin upgrade la CAT III al sistemului ILS/DME pentru pista RWY 14.

Proiectul urmărește dezvoltarea infrastructurii care permite operarea aeronavelor în condiții de vizibilitate redusă, un element esențial pentru diminuarea restricțiilor provocate de vreme și pentru creșterea siguranței operațiunilor aeriene. Deocamdată, însă, este finanțat studiul de fezabilitate, nu modernizarea propriu-zisă a sistemului.

Bugetul investițiilor aeroportului a ajuns la 67,65 milioane de lei

Rectificarea ridică bugetul investițiilor aeroportului la 67,65 milioane de lei, din care peste 51 de milioane de lei reprezintă investiții noi, 10,26 milioane de lei sunt alocate dotărilor, iar 6,3 milioane de lei merg către rambursarea ratelor creditelor pentru investiții.

Veniturile din activitatea curentă, de 112,5 milioane de lei, și cheltuielile aferente, de 105,37 milioane de lei, rămân nemodificate. Nici estimările pentru 2027 și 2028 nu sunt ajustate.

Obiectivul noului studiu este strategic: un aeroport mai sigur, mai performant și mai puțin vulnerabil la condițiile de vizibilitate care pot da peste cap operațiunile aeriene.

Dacă proiectul va avansa dincolo de etapa documentației, Iașul ar putea face un nou pas spre consolidarea infrastructurii aeroportuare și creșterea capacității de operare. Daniel BACIU