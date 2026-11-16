Note mari, absențe și retrageri la concursul pentru șefia școlilor. Cine a impresionat comisia

O nouă zi, o nouă rundă de emoții, examene și note spectaculoase în cursa pentru conducerea școlilor din județul Iași! Luni, 16 noiembrie 2026, o nouă serie de candidați înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a trecut prin proba interviului, iar rezultatele scot la iveală performanțe impresionante: aproape de nota maximă, dar și situații în care candidații nu s-au mai prezentat sau au decis să se retragă!

Cea mai mare notă a zilei de luni a fost 9,96! Performanța îi aparține unui candidat care a susținut evaluarea pentru funcția de director adjunct 2 la Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava. Același candidat a obținut și 9,80 pentru funcția de director adjunct 1 la aceeași unitate. Practic, două rezultate excepționale pentru aceeași școală!

Nici la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași nu au lipsit notele de top. Un candidat a obținut 9,88 pentru funcția de director, în timp ce pentru postul de director adjunct a fost înregistrată nota 9,54.

O altă performanță remarcabilă vine de la Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, unde candidatul pentru funcția de director a obținut 9,82. La Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, un candidat a primit 9,80 pentru funcția de director adjunct, iar pentru conducerea unității a fost obținută nota 9,54.

Lista rezultatelor de top continuă cu 9,64 la Școala Gimnazială Lețcani, pentru funcția de director adjunct, 9,61 la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Dobrovăț, 9,56 la Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” și 9,48 la Școala Gimnazială Lețcani, pentru funcția de director.

Nici localitățile din județ nu au lipsit din competiția notelor mari! La Școala Gimnazială „Ion Haulică” din Ipatele s-a obținut 9,29, la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Mircești – 9,38, iar la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Cotnari – 9,27. La Bălțați, candidatul pentru funcția de director a obținut 9,30, în timp ce la Vlădeni rezultatul a fost 9,12.

La Liceul „Ion Neculce” din Târgu Frumos, un candidat a obținut 9,06 pentru funcția de director și 8,52 pentru cea de director adjunct. Au existat și note mai modeste, precum 7,30 pentru funcția de director la aceeași unitate, respectiv 8,02 pentru postul de director adjunct.

Dar concursul nu a fost lipsit de surprize! Un candidat pentru funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava nu s-a prezentat, în timp ce un alt candidat înscris pentru funcția de director adjunct la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” din Iași s-a retras. De asemenea, candidatul pentru funcția de director la Școala Gimnazială „Vasile Conta” nu s-a prezentat la evaluare.

În total, din cei 30 de candidați de luni 26 au fost declarați ADMIȘI, trei NEPREZENTARE și unul RETRAS.

Proba a evaluat capacitățile și aptitudinile personale, competențele digitale, abilitatea de rezolvare a unor situații-problemă și calitatea susținerii proiectului managerial.

Bătălia pentru fotoliile de director continuă, iar școlile ieșene își conturează viitoarele echipe de conducere. Carmen DEACONU